Media Broadcast demonstriert auf Münchner Medientagen Campuslösungen für künftige 5G-Netze

Köln, München (ots) -- Live Showcase auf Münchner Medientagen untersucht Potential des5G Einsatzes für künftige TV-Produktion und fürEventübertragungen- Media Broadcast unterstützt TV-Sendeanstalten und weitereInteressenten ab Verfügbarkeit der Frequenzen mit5G-CampuslösungenMedia Broadcast, führender Serviceprovider für dieBroadcastindustrie, zeigt auf den Münchner Medientagen vom 23. bis24. Oktober in einem Live-Showcase 5G-fähige Lösungen für dieTV-Produktion. Dazu hat Media Broadcast auf dem Messegelände eineigenes Mobilfunk-Testnetz aufgebaut, das ein zukünftiges5G-Campusnetz für TV-Produzenten simuliert. Sobald die entsprechendenFrequenzen im 3,7-3,8 GHz Bereich zur Verfügung stehen, plant derKölner Provider, sein Serviceportfolio um 5G zu erweitern.Beim Münchner Showcase kommen bis zu vier unterschiedlicheKameras, von der professionellen TV-Kamera bis zum Smartphone und einÜbertragungswagen zum Einsatz. Übertragen werden die TV Signale indie Regie über eine kommerzielle 4G/5G Basisstation. Der MediaBroadcast-Partner für den Showcase, Smart Mobile Labs aus München,ergänzt das Testerlebnis um interessante Live-Metadaten mit eigenenSensoren und einer Smartphone App mitRealtime-Statistik-Einblendungen. Da aktuell noch keine lokalen5G-Frequenzen im 3,7 bis 3,8 GHz Bereich zu Testzwecken zur Verfügungstehen, wird für die Demo ein 20 MHz-Träger auf einer Testfrequenzvon 2,3 GHz mit LTE-Advanced verwendet."Für Sendeanstalten, Produzenten und Veranstalter werden sich mitder Verfügbarkeit von 5G-Frequenzen für eigene Campusnetze schon baldrelevante Anwendungsbereiche eröffnen. Wir nutzen die MünchnerMedientage, um mit der Branche die aktuellen und zukünftigenKundenbedürfnisse bezüglich des Einsatzes 5G-basierter Lösungen zudiskutieren. Die neue Technik bietet viel Potential etwa für denEinsatz drahtloser Kameras und Equipments und für die drahtloseÜbertragung der TV-Signale in die Regie", erläutert Arnold Stender,Geschäftsführer der Media Broadcast.Stender fährt fort: "Wir schauen uns als führender Serviceprovidersehr genau das Potential von 5G für die Rundfunkbranche an. 5GBroadcast ist ein spannendes Zukunftsthema, das auf Grund technischerund regulatorischer Hürden und fehlender Geschäftsmodellevoraussichtlich aber noch viele Jahre brauchen wird, bis die Technikfür die terrestrische Verbreitung von linearem TV in Betracht kommt.Dagegen sehen wir bereits mittelfristig ein Marktpotential für5G-Campuslösungen für TV-Sendeanstalten und bei Übertragungengrößerer, auch temporärer Events. Deshalb haben wir uns dazuentschieden, unser bestehendes Glasfaser- und satellitenbasiertesEvent Broadcasting Portfolio um 5G-Campuslösungen zu erweitern. Vonder Beantragung der Frequenz über die Frequenz- und Netzplanung bishin zum Betrieb und der Wartung und Instandhaltung können wir unsereKunden dabei unterstützen."Der Live Showcase wird am Messestand der Media Broadcast imAusstellerbereich der Medientage vorgestellt.Über Media BroadcastMedia Broadcast ist Teil der freenet Group und als Deutschlandsgrößter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche Partner fürIhre Digitalisierung. Das Unternehmen projektiert, errichtet undbetreibt multimediale Übertragungsplattformen für TV und Hörfunk aufBasis moderner Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerke. MediaBroadcast ist Marktführer bei DAB+ und bei DVB-T2 HD und vermarktetdie Plattform freenet TV. Darüber hinaus vernetzt das UnternehmenRundfunkanbieter mit seinem hochverfügbaren Glasfaser-Netzwerk undrealisiert Produktionen und Übertragungen von Live-Events fürTV-Sender und Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens ist inKöln. Mehrere hundert Service Mitarbeiter sind bundesweit im Einsatz.