Media Analyse 2017 Radio I / Bayerische Lokalradios erreichen 878.00 Hörer in durchschnittlicher Stunde (FOTO)

München (ots) -Die im Bayern Funkpaket zusammengeschlossenen bayerischenLokalradios erzielen nach den Ergebnissen der Media Analyse 2017Radio I eine durchschnittliche Reichweite von 878.000 Hörern proStunde und liegen damit auf dem dritten Platz hinter Antenne Bayernund Bayern 1.Bezogen auf die Hörerschaft pro Stunde (Montag bis Freitag,deutschsprachige Bevölkerung ab zehn Jahren) liegt das landesweiteProgramm Antenne Bayern mit 1,011 Mio. Hörern vor Bayern 1 mit983.000 Hörern, den Lokalradios im Bayern Funkpaket mit 878.000Hörern und Bayern 3 mit 743.000 Hörern. Rock Antenne kommt auf131.000 Hörer. Radio Galaxy erzielt eine Stundenreichweite von 55.000Hörern, egoFM von 25.000 Hörern. Von den Münchner Lokalradioserreicht Radio Gong 96,3 52.000 Hörer, 95,5 Charivari München 43.000Hörer und Energy München 42.000 Hörer. Radio Arabella kommt in seinemetwas größeren Empfangsgebiet auf eine Stundenreichweite von 67.000Hörern.In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kommtAntenne Bayern auf 634.000 Hörer pro Stunde, das Bayern Funkpaket auf533.000 Hörer. Bayern 3 erreicht 464.000 Hörer, Bayern 1 217.000Hörer pro Stunde. Rock Antenne kommt auf 99.000 Hörer, Radio Galaxyauf 43.000 Hörer und egoFM auf 21.000 Hörer. Bei den MünchnerLokalradios liegt Radio Gong mit 41.000 Hörern vor Energy München mit35.000 Hörern und 95,5 Charivari München mit 31.000 Hörern. RadioArabella kommt auf 26.000 Hörer.Die höchste Tagesreichweite von allen Radioprogrammen in Bayernerreicht Antenne Bayern mit 3,025 Mio. Hörern (26,7%), gefolgt vomBayern Funkpaket mit 2,746 Mio. Hörern (24,3%), Bayern 1 mit 2,689Mio. Hörern (23,8%) und Bayern 3 mit 2,385 Mio. Hörern (21,1%).Die Reichweite für Radiohören gesamt liegt in Bayern an einemdurchschnittlichen Werktag (Montag bis Freitag) bei 81,1 Prozent unddamit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 78,1 Prozent. Auch beider Hördauer liegt Bayern mit durchschnittlich 199 Minuten pro Tagüber dem Bundesdurchschnitt von 189 Minuten.