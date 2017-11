Media Alert: Tipps und Tricks für entspanntes Shoppen in der Cyber Monday Woche (FOTO)

München (ots) -Mehr Angebote als je zuvor gibt es vom 20. bis einschließlich 27.November 2017 während der Cyber Monday Woche zu entdecken. Unterwww.amazon.de/angebote können Amazon Kunden aus über 55.000Blitzangeboten und Angeboten des Tages wählen. Um keinLieblingsangebot zu verpassen, sind hier die Tipps & Tricks für dasOnline-Shopping während der Cyber Monday Woche:- www.amazon.de/angebote öffnen und mit dem Sternchen-Symbolhinter der URL ein Lesezeichen für diese Seite erstellen- Bis zu 24 Stunden vorab Blitzangebote mit Kennzeichnung "inKürze" online oder in der Amazon App checken- Mit der Amazon App oder im mobilen Browser unterwegs shoppen- Favorisierte Angebote in der App oder auf der Webseite auf"Beobachten" setzen und beim Start eine Push-Benachrichtigungerhalten- Schnell sein beim Kauf, da die Reservierung im Warenkorb nach 15Minuten verfällt- Warteliste für vollständig reservierte Produkte nutzen, da dieseauch wieder frei werden können- Als Prime-Mitglied 30 Minuten früher auf Blitzangebotezugreifen. Kunden, die Prime noch nicht kennen, könnenden Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage kostenfrei testenZusätzlich können Amazon-Kunden beim Einkaufen Gutes tun, indemsie während der Cyber Monday Woche über smile.amazon.de shoppen.Kunden können hier auf das volle Amazon-Sortiment zugreifen underhalten die gewohnten Preise und Liefermöglichkeiten. EinzigerUnterschied: Mit jedem Einkauf gibt Amazon 0,5 Prozent desEinkaufspreises qualifizierter Produkte direkt an eine teilnehmendeund vom Kunden gewählte soziale Organisation weiter.Unter www.amazon.de/angebote finden Kunden während der CyberMonday Woche, die am 20. November startet, Angebote aus nahezu allenKategorien mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Die Blitzangebote gehentäglich zwischen 6 Uhr und 19.45 Uhr im 5-Minuten-Takt online undsind maximal für sechs Stunden verfügbar, solange der Vorrat reicht.Die Angebote des Tages starten um Mitternacht und sind für 24 Stundenverfügbar, solange der Vorrat reicht.Zum Start jedes Blitzangebots werden auf der Produkt-Detailseiteder aktuelle Preis des Produkts ("Angebotspreis") und der bisherigeAmazon Preis sowie, soweit vorhanden, die unverbindlichePreisempfehlung des Herstellers angezeigt. Kunden können also denAngebotspreis mit der UVP oder dem vorherigen Amazon Preisvergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindrucküber die Attraktivität des Preises verschaffen.Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: (+49) 89 35803-530Telefax: (+49) 89 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.dewww.amazon.de/a-zAmazon.de ist u.a. der Handelsname derAmazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée)5 Rue PlaetisL-2338 LuxemburgRegistriert beim RCS Luxemburg; Registernummer: B-180022Telefon: (+352) 26 73 30 00Fax: (+352) 26 73 33 32Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell