Media Alert: Supermicro veranstaltet Live-CTO-Roundtable mit Branchengrößen zum Thema Cloud-Infrastruktur

- (ots/PRNewswire) - 15. Dezember 2020/Technologie-Experten von Intel, Red Hat, VMWare und Supermicro geben Einblicke in die Entwicklung des Cloud-Aufbaus und der MarktakzeptanzAm 16. Dezember 2020 veranstaltet Supermicro einen Live-CTO-Roundtable mit Branchenexperten zum Thema globale Cloud-Infrastruktur. Führungskräfte von Intel, Red Hat, VMWare und Supermicro werden Einblicke und Updates über die Entwicklung der Branche hin zu Cloud-basierter Datenverwaltung und -speicherung sowie über die Auswirkungen offener Standard-Hardware- und Software-Architekturen geben. Die Teilnehmer werden ein breites Spektrum an Meinungen, Strategien und Maßnahmen zu technologischen Innovationen hören, die Rechenzentrumsleiter bei der Planung ihres Cloud-Betriebs der nächsten Generation nutzen können.Roundtable-Teilnehmer:- Intel: Shesha Krishnapura, Fellow und IT CTO- Red Hat: Chris Wright, SVP & CTO- VMware: Kit Colbert, VP & CTO, Cloud Platform BU- Supermicro: Vik Malyala: SVP Was: Innovationskraft der Cloud-InfrastrukturWo: Dies ist eine rein digitale Veranstaltung - sie wird eine moderierte Roundtable-Diskussion und Live-Fragen und Antworten beinhalten.Wann: 16. Dezember 2020, 10:00 Uhr Pazifikzeit. Eine Aufzeichnung der Roundtable-Sitzung und der Fragen und Antworten wird ein Jahr lang verfügbar sein.Klicken Sie hier Hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3012754-1&h=260658332&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012754-1%26h%3D356289106%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brighttalk.com%252Fwebcast%252F17278%252F456145%253Futm_source%253DSupermicro%2526utm_medium%253Dbrighttalk%2526utm_campaign%253D456145%26a%3Dhere&a=Hier) für weitere Informationen und zur Anmeldung.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (Nasdaq: SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Server- und Speichertechnologie, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, Artificial Intelligence und Edge Computing Systeme. Supermicro setzt sich mit seiner "We Keep IT Green®"-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.pr@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell