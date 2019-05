Media Alert: SiFive richtet im Mai Tech-Symposien zu RISC-V in Europa aus

Die hochinformativen und praxisnahen eintägigen Events werden inCambridge, Grenoble, Stockholm, Moskau, München und AmsterdamstattfindenSan Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) -WER: SiFive (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456190-1&h=764150773&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456190-1%26h%3D4107347352%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sifive.com%252F%26a%3DSiFive&a=SiFive), das von den Entwicklern der RISC-VArchitektur gegründete Unternehmen und führender Anbieter vonkommerziellem RISC-V Prozessor-IP und kundenspezifischenSoC-Lösungen, sowie folgende Mitveranstalter und Ökosystempartner:- Mitveranstalter: Imagination Technologies, Mentor, Qamcom,Syntacore- Partner: Antmicro, Credo, IAR Systems, Rambus, SecureRF, UltraSoCWAS: Die SiFive Tech-Symposien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456190-1&h=3663207935&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456190-1%26h%3D3289975514%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsifivetechsymposium.com%252F%26a%3DSiFive%2BTech%2BSymposiums&a=SiFive+Tech-Symposien) zu RISC-V werden im Mai in sechs europäischenStädten abgehalten. Die Teilnahme an diesen hochkarätigenInformationsveranstaltungen, die zahlreiche Möglichkeiten zurInteraktion mit der Hardware-Community bieten, ist kostenlos. Jedesder Symposien beinhaltet Vorträge von Branchenveteranen,Ökosystempartnern und wissenschaftlichen Koryphäen. Die Teilnehmerlernen das RISC-V Ökosystem und den SaaS-basierten Ansatz kennen, derschnellen Zugriff auf benutzerdefinierte Kerne, Designplattformen undkundenspezifische SoC-Lösungen für neue Anwendungen ermöglicht.WANN/WO:- Cambridge - 13. Mai 2019 - Agenda/Anmeldung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456190-1&h=1523312781&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456190-1%26h%3D4182185889%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsifivetechsymposium.com%252Fagenda-cambridge%252F%26a%3DAgenda%252FRegistration&a=Agenda%2FAnmeldung)- Grenoble - 15. Mai 2019 - Agenda/Anmeldung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456190-1&h=1102494266&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456190-1%26h%3D3340138889%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsifivetechsymposium.com%252Fagenda-grenoble%252F%26a%3DAgenda%252FRegistration&a=Agenda%2FAnmeldung)- Stockholm - 17. Mai 2019 - Agenda/Anmeldung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456190-1&h=3810540749&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456190-1%26h%3D3861048935%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsifivetechsymposium.com%252Fagenda-stockholm%252F%26a%3DAgenda%252FRegistration&a=Agenda%2FAnmeldung)- Moskau - 20. Mai 2019 - Agenda/Anmeldung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456190-1&h=542423734&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456190-1%26h%3D473441244%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsifivetechsymposium.com%252Fagenda-moscow%252F%26a%3DAgenda%252FRegistration&a=Agenda%2FAnmeldung)- München - 23. Mai 2019 - Agenda/Anmeldung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456190-1&h=1167688554&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456190-1%26h%3D3634237296%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsifivetechsymposium.com%252Fagenda-munich%252F%26a%3DAgenda%252FRegistration&a=Agenda%2FAnmeldung)- Amsterdam - 29. Mai 2019 - Agenda/Anmeldung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456190-1&h=2043939491&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456190-1%26h%3D4019669678%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsifivetechsymposium.com%252Fagenda-amsterdam%252F%26a%3DAgenda%252FRegistration&a=Agenda%2FAnmeldung)Informationen zu SiFiveSiFive ist der führende Anbieter von marktreifem Processor CoreIP, Entwicklungs-Tools und Silicon-Lösungen auf Basis der freien undoffenen RISC-V Befehlssatzarchitektur. Angeleitet von einem Team, dasaus erfahrenen Topmanagern der Branche und den Initiatoren von RISC-Vbesteht, hilft SiFive SoC-Designern, Vorlaufzeiten für dieMarkteinführung zu verkürzen und Kosteneinsparungen durchmaßgeschneiderte Open-Architecture-Prozessorkerne zu realisieren. DasUnternehmen demokratisiert den Zugang zu optimiertenSilicon-Lösungen, indem es Systemdesignern in allen Marktsegmentenermöglicht, kundenspezifisch angepasste RISC-V-basierte Halbleiter zuentwickeln. Das in Silicon Valley ansässige SiFive wird von SutterHill Ventures, Spark Capital, Osage University Partners, Chengwei,Huami, SK Hynix, Intel Capital und Western Digital unterstützt.Weitere Informationen findenSie unter www.sifive.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/387623/sifive_logo__logo_Logo.jpgPressekontakt:Leslie Clavin+15102953989lclavin@shiftcomm.comOriginal-Content von: SiFive, übermittelt durch news aktuell