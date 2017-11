MediaTek stellt neuen Chipsatz zum Vorantreiben der NB-IoT-Entwicklung vor

Leistungsstarkes SoC konzipiert mit NB-IoT undGSM/GPRS-KonnektivitätHsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek hat seinen neuestenChipsatz, MT2621, das industrieerste dualbetriebene Ein-Chip-System(Soc) mit Narrowband IoT (NB-IoT)-Release 14 (R14) undGSM/GPRS-Konnektivität für Anwendungen des Internets der Dinge(Internet of Things, IOT) angekündigt. Der leistungsstarkeMT2621-Chipsatz bietet dualbetriebene zelluläre Technologien für IoTund garantiert niedrigsten Stromverbrauch. Er unterstützt dieEntwicklungen einer breiten Palette angeschlossener Geräteneinschließlich Fitness-Tracker und anderer Wearables,IoT-Sicherheitssensoren, intelligenter Zähler (smart meter) undverschiedener Industrieanwendungen.Der MT2621-Chipsatz verfügt über ein hochintegriertes Design miteiner vollständigen Konnektivitäts-Plattform, die es ihm ermöglicht,für eine ausgezeichnete IoT-Reichweite und Anrufsfähigkeit mitaktuellen GSM/GPRS- und NB-IoT-Netzwerken zu funktionieren. Dieerweiterten Konnektivitäts-Funktionen, die in den MT2621-Chipsatzeingebaut sind, werden den Anforderungen der Mobilfunk-Infrastruktursowohl hinsichtlich GSM als auch bezüglich des zukünftigen NB-IoTgerecht, was darauf ausgerichtet ist, das nächste Wachstumskapiteldes IoT-Marktes voranzutreiben.Der neue MT2621-Chipsatz benötigt zur Abdeckung beiderMobilfunknetwerke lediglich eine einzige SIM-Karte beiDual-Standby-Funktionalität (SSDS). Dies ermöglichte selbst beigleichzeitigem Betrieb eine einzige UICC- und Mobilnummer für beideNetzwerke, was ein kosteneffizientes, vereinfachtes Design bedeutet,wodurch Hersteller ihre Geräte schneller auf den Markt bringenkönnen. Der Chipsatz integriert ein Breitband-Frontmodul, das alleultraniedrigen, niedrigen und mittleren Frequenzbereiche weltweitunterstützt.Im Kern wird der MT2621-Chipsatz von einem effizienten Armv7 MCUzusammen mit einem internen Flash und PSRAM betrieben. Der Chipsatzunterstützt Sight- und Soundbenutzeroberflächen für Peripheriegeräteund verfügt über eingebautes Bluetooth 4.2 für die Verbindung zuanderen Geräten in der Umgebung.Für weitere Informationen zum MediaTek MT2621-Chipsatz besuchenSie bitte: https://www.mediatek.com/products/nbIot/mt2621MediaTek Inc.: Daten und FaktenMediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein weltweites,Fabless-Halbleiter-Unternehmen, das 1,5 Milliarden angeschlosseneGeräte jährlich betreibt. Wir sind Marktführer im Bereich derEntwicklung innovativer Systems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte,Home-Entertainment-Systeme, Konnektivität und Produkte aus demBereich Internet-der-Dinge (IoT). Unser Einsatz für Innovation hatuns zu einer treibenden Kraft in mehreren technischenSchlüsselbereichen gemacht einschließlich leistungeffizienterMobilfunktechnologien und modernster Multimedialösungen für einebreite Produktpalette wie z.B. Smartphones, Tablets,Digitalfernsehen, OTT-Boxen, Wearables und Automotive-Lösungen.MediaTek befähigt und inspiriert Menschen dazu, ihren Horizont zuerweitern und unterstützt sie dabei, ihre Ziele durch intelligenteTechnologien schneller zu erreichen. Die treibende Kraft hinter allunseren Handlungen nennen wir Everyday Genius. Weitere Informationenfinden Sie unter www.mediatek.com.MediaTek Pressebüro:PR@mediatek.comKevin Keating, MediaTek+1- 206-321-729510188 Telesis Ct #500, San Diego, CA 92121, USAJoey Lee, MediaTek+886 3-567-0766 # 31602No. 1, Dusing 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30078,TaiwanOriginal-Content von: MediaTek Inc., übermittelt durch news aktuell