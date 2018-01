MediaTek präsentiert KI-Plattform & KI-Technologie mit Edge für plattformübergreifende Verbrauchergeräte

Auf Smartphones, in intelligenten Häusern und in selbstfahrendenFahrzeugen wird MediaTek KI mit Edge ermöglichen und eineKI-Effizienz bei Verbrauchergeräten des täglichen Gebrauchs erreichenLas Vegas (ots/PRNewswire) - MediaTek, ein weltweit führendesHalbleiterunternehmen, gab heute Details zu ihrer fortwährendenKI-Plattform-Strategie bekannt, über die sie KI-Edge-Computertechnikmit ihrer NeuroPilot KI-Plattform ermöglichen. Anhand einerKombination von Hardware und Software - einer KI-Prozessoreinheit(APU) und NeuroPilot SDK - wird MediaTek die künstliche Intelligenzin ihrem breit gefächerten Technologie-Portfolio integrieren. DasUnternehmensportfolio umfasst jährlich 1,5 MilliardenVerbraucherprodukte, zu denen u. a. Smartphones, intelligente Häuserund selbstfahrende Fahrzeuge zählen.Die derzeitigen KI-Lösungen von MediaTek(http://www.mediatek.com/) für Sprachassistenten, Fernsehgeräte undselbstfahrende Fahrzeuge werden auf der CES präsentiert werden, wodas Unternehmen aufzeigt, welche Möglichkeiten die künstlicheIntelligenz bietet und wie die künstliche Intelligenz die Welt derVerbrauchergeräte neu definiert."Mit 2018 bricht eine neue Ära in der Geräte-Innovation an.MediaTek ermöglicht Partnern und Kunden technologische Neuerungen,die von Verbrauchern gefordert werden. Hierfür integrieren wir KI inunsere Chipsätze", erklärt Jerry Yu, Corporate Vice President undGeneral Manager von der Home Entertainment Business Group vonMediaTek. "KI-Technologie wird bei Verbrauchern schnell zu einemalltäglichen Bestandteil. Die KI-Plattform von MediaTek ist für dieintelligenten Geräte der heutigen Zeit konzipiert und ebnet den Wegfür eine Zukunft mit künstlicher Intelligenz."Branchenexperten sagen für 2023 einen Umsatz der KI-Branche inHöhe von 14 Milliarden USD voraus. Gerätehersteller verschiedenerPlattformen arbeiten daran, mehr Geräte mit KI auszustatten. Dafürbenötigen sie Lösungen für eine gute Prozessorleistung, Akkudauer undKosteneffizienz. Für vernetzte Geräte wird zudem mehr Rechenleistungam Rande des Netzwerks anstatt in der Cloud benötigt, da diesReaktionszeiten verkürzt.In Anbetracht von derlei Markt- und Technologie-Anforderungenkonzentriert sich die NeuroPilot AI Plattform von MediaTek auffolgende Schlüsselbereiche:- KI-Ermöglicher mit Edge: MediaTek bringt KI mehr auf Chipsatz-Ebene- für Geräte, die am Rande des Netzwerks arbeiten - wo DeepLearning and intelligente Entscheidungen schneller erfolgen müssen.Dadurch entsteht eine starke Hybridlösung mit Edge-to-Cloud-KI.- KI-Effizienz mit Edge: Das Gleichgewicht zwischen Geräteleistungund Stromeffizienz - ein Markenzeichen der MediaTek-Chipsätze -ermöglicht MediaTek eine effiziente und praktische Umsetzung undAusführung von KI-Anwendungen auf verschiedenen Geräten.- Erweiterte KI: Die Plattform von MediaTek verwendet KI, umFunktionen und Anwendungen des täglichen Gebrauchs in Mobilgerätenund Zuhause zu verbessern, z. B. die intelligente Kamerabildgebungund Sprach- und Bilderkennung.- Unterstützt gängige KI-Frameworks: Die KI-Lösung von MediaTekfunktioniert in Einklang mit vorhandenen neuralen Prozessor-SDKswie Google TensorFlow, Caffe, Amazon MXNet, Sony NNabla und mehr.In puncto Betriebssystem unterstützt MediaTek Android und Linux.- Software- & Hardware-Lösung: Neben der Entwicklung vonKI-Technologie auf Chipsatz-Ebene - der Artificial IntelligenceProcessing Unit (APU) - wird MediaTek eine KI SDK einführen. Diesegibt Entwicklern Zugriff auf Funktionen auf SOC-Ebene, wodurch sieKI-Anwendungen und KI-Lösungen für Chipsätze von MediaTek und fürGeräte entwickeln können, die MediaTek-Technologie enthalten."Unsere Kunden und Verbraucher fordern Geräte, die wahrhaftigintelligent sind. Von besseren Fotos - dank KI-Algorithmen - überbessere Sprach- und Gesichtserkennung zu präzisen Sensordaten fürselbstfahrende Fahrzeuge ist KI und maschinelles Lernen dieTechnologie, die Verbraucherprodukte voranbringt", erklärt Yu. "Mitder breiten Palette an Chipsätzen, die von unserem aktuellen und neuentwickelten KI-Framework unterstützt wird, befindet sich MediaTekauf dem direkten Weg, ein umfassender KI-Lösungsanbieter zu werden."Als Branchenführer in der Entwicklung von stromsparenden, hocheffizienten und hoch integrierten SoCs macht sich MediaTek einenNamen als KI-Ermöglicher mit Edge. MediaTek baut auf ihre Traditionals SoC-Entwickler auf und unterstützt eine breite Palette anVerbraucherprodukten - von Smartphones, Routern und intelligentenFernsehgeräten bis hin zu Sprachassistenten, WLAN-Kameras und mehr.MediaTek wird seine umfassende Palette an Geräten mitMediaTek-Technologie präsentieren, einschließlich der Produkte mitvorhandenen KI-Kapazitäten wie:- Amazon Echo- Android O DTV- Belkin Wemo Smart Plug- MediaTek Whole Home Coverage Router (MT7622 + MT7615x(n))Die KI-Plattform ist für MediaTek ein weiterer Schritt auf ihremWeg, die Technologie zu demokratisieren und die beste Technologie füralle Menschen zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen, umletztlich zu verändern, wie sich Menschen vernetzen und mit ihrerUmgebung interagieren. Nähere Informationen unter www.mediatek.com.Referenzzitat2015 wählte Sony (https://www.sony.com/), ein globaler Riese derVerbraucherelektronik und strategischer Partner von MediaTek, dieMediaTek SoC und Android TV als Plattform, um ihren Kunden neueErlebnisse von Schlüsselpartnern zu bieten. Sony hat seitdem dieSprachsuche bei Android TV, Dolby Vision und 4K HDR mit Netflix andAmazon eingeführt."Seitdem Sony im Jahre 2015 den Markt der intelligentenFernsehgeräte für sich erschlossen hat, arbeiten wir im Einklang mitMediaTek zusammen, um unsere Produkte zu ermöglichen", erklärt KazuoKii, Deputy President von Sony Visual Products Inc. "Sie haben unskontinuierlich hochwertige SoC-Dienste und Unterstützung geleistet.Wir freuen uns schon auf unsere Zusammenarbeit im Zeitalter derkünstlichen Intelligenz."Über MediaTek Inc.MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein weltweit tätigesHalbleiterunternehmen ohne eigene Produktionsstätte, das jedes Jahrbei 1,5 Milliarden vernetzten Geräten mitwirkt. Das Unternehmen istein Marktführer im Bereich der Entwicklung innovativerSystems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte, Home-Entertainment-Systeme,Konnektivität und Produkte der Internet-der-Dinge (IoT). Aufgrund desAugenmerks auf Innovation wurde das Unternehmen zu einer treibendenKraft in mehreren technischen Schlüsselbereichen, einschließlichäußerst leistungseffizienter Mobiltechnologien und modernsterMultimedialösungen für eine breite Produktpalette, z. B. Smartphones,Tablets, Digitalfernsehen, OTT-Boxen, Wearables undAutomobillösungen. MediaTek befähigt und inspiriert Menschen dazu,ihren Horizont zu erweitern und unterstützt sie dabei, ihre Zieledurch intelligente Technologien schneller zu erreichen. Diesen Ansatznennt das Unternehmen Everyday Genius. Weitere Informationen findenSie unter www.mediatek.com.