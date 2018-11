MediaMarktSaturn-Geschäftsführer Wolfgang Kirsch muss gehen

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Der für das Deutschlandgeschäft verantwortliche Geschäftsführer des Handelskonzerns MediaMarktSaturn, Wolfgang Kirsch, muss seinen Posten räumen.



"Nach 25 Jahren bei MediaMarktSaturn hat Wolfgang Kirsch für sich erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist zu gehen, um einer neuen Führung Raum zu geben", teilte der nun verbleibende Geschäftsführer, Ferran Reverter, am Mittwoch in Ingolstadt mit. Der Konzern hatte jüngst zwei Gewinnwarnungen rausgeben müssen, für die maßgeblich das schleppende Deutschlandgeschäft verantwortlich war. Reverter zufolge war Kirsch bereits am Dienstag offiziell zurückgetreten./maa/DP/tos