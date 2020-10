MediaAlpha: Raketenstart!

Die Aktien von MediaAlpha Inc (NYSE:MAX), einem technologiegetriebenen Werbe- und Marketingunternehmen, sind bei ihrem Handelsdebüt am Mittwoch um 67% in die Höhe geschossen. MediaAlpha ist eine Tochtergesellschaft der White Mountains Insurance Group Ltd (NYSE:WTM) und operiert über QL Holdings LLC und deren Tochtergesellschaft QuoteLab LLC.

Was geschah

Das Unternehmen brachte bei seinem Börsengang am Dienstag 175,75 Millionen Dollar ein, wobei die Aktien zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung