MediWound-Aktie: Erhält weitere 9 Millionen Dollar!

Überblick

Die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) wird MediWound Ltd.(NASDAQ:MDWD) zusätzliche Mittel in Höhe von 9 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen, um die erneute Einreichung des NexoBrid-Antrags und das erweiterte Behandlungsprotokoll zu unterstützen.

Das Unternehmen treibt die Vorbereitungen für die erneute Einreichung des FDA-Zulassungsantrags, die für Mitte 2022 erwartet wird, weiter voran. MediWound erhielt 2015 seinen ersten BARDA-Vertrag zur Behandlung von thermischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!