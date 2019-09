MediSpend stärkt Führungsteam und begrüßt Diana Borges als Vice President of Compliance Solutions und Françoise Renaud als Vice President of Client Operations

Portsmouth, New Hampshire (ots/PRNewswire) - MediSpend heißt DianaBorges als Vice President of Compliance Solutions und FrançoiseRenaud als Vice President of Client Operations willkommen. Mit mehrals 20 Jahren Branchenerfahrung sind Frau Borges und Frau Renauderfahrende Marktführer in der Compliance- und Softwarelösungsbranche."Sowohl Frau Borges als auch Frau Renaud bringen praktischeCompliance- und Technologieerfahrung in das MediSpend-Team ein", soCraig Hauben, Chief Executive Officer. "Ihre unterschiedlichenHintergründe schaffen zusammengenommen einen unglaublichen Mehrwertfür unsere aktuellen und zukünftigen Compliance-Lösungen. Darüberhinaus sorgen ihre tiefgreifenden Kenntnisse auf den jeweiligenGebieten für eine Wertsteigerung unserer bestehenden Führungsteamsund bringen uns in eine gute Position, da die Nachfrage nach unserenProdukten wächst."Frau Borges hat führende Pharmaunternehmen mit alternativen undpraktischen Lösungen zur Identifizierung und Minderung kommerziellerRisiken unterstützt. Mehr als ein Jahrzehnt lang war Frau Borges inverschiedenen Compliance-Rollen bei Teva Pharmaceuticals tätig,darunter als Regional Compliance Officer für Lateinamerika und alsSenior Director of Global Compliance, und sie erhielt Anerkennung fürihre Beiträge zu globaler Aufsicht und Führung. Zuletzt war sie alsDirector of Corporate Compliance für Merz North America tätig. Zuihren Spezialgebieten gehören die Erkennung und Minderung vonRisiken, die Entwicklung globaler Compliance-Richtlinien und-Programme und von Compliance-Systemen für medizinische Fachkräfteund Analytik.Frau Renaud ist eine Veteranin in der Softwareentwicklung und-implementierung von Einzelhandelsprodukten, SaaS- undOn-Premise-Unternehmenslösungen. Sie ist führend in derProduktförderung, von der Definition bis zur Markteinführung, und sieleitet funktionsübergreifende Teams bei Großprojekten. Bevor Sie zuMediSpend kam, war Frau Renaud zwei Jahrzehnte lang bei NuanceCommunications in verschiedenen Führungspositionen tätig. Zuletztleitete sie alle Produkteinführungen der mobilen Sprachanwendungenvon Nuance in mehr als 40 Ländern und das Management der wichtigstenmobilen Kundenkonten von Nuance, darunter die Bereitstellung derersten lizenzierten Lösung für ein Cloud-Services-Produkt von Nuance."Die Verbesserung des Compliance-Managements durchSoftwarelösungen, die Unternehmen beim Risikomanagement unterstützen,ist wesentlich für den Erfolg von Life-Science-Unternehmen", so FrauBorges. "MediSpend ist einzigartig positioniert, um Lösungenanzubieten, die Kontrollen mittels automatisierter Prozesse undAnalysen ermöglichen.""Ich freue mich darauf, meine umfangreiche Erfahrung mit sehrgroßen SaaS-Kundenimplementierungen zu nutzen, um die Talente undMethoden des MediSpend Delivery Teams zu erweitern", so Frau Renaud."Neben der aktiven Zusammenarbeit mit unseren Kunden können wirerstklassige Dienstleistungen anbieten."Informationen zu MediSpendMediSpend ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierterCompliance-Software für die Life-Science-Branche. MediSpend ist dasbevorzugte Compliance-System für einige der weltweit größtenLife-Science-Unternehmen, das Pharma-, Medizinprodukt-, Dental- undaufstrebende Biotech-Unternehmen dabei unterstützt, die globalenGesundheitsgesetze bei gleichzeitiger Risikominderung undKostenreduzierung einzuhalten. Mit der Compliance-Cloud von MediSpendkönnen Life-Science-Unternehmen das Engagement von Ärzten verwaltenund überwachen, Unternehmensdaten aggregieren und analysieren und dieglobalen Datenschutz- und Transparenzbestimmungen einhalten. UnsereMitarbeiter engagieren sich für Kundenerfolge, Innovationen und eineaußergewöhnliche Produktentwicklung. Wir haben Kunden in denVereinigten Staaten, in Europa, Asien und Lateinamerika. DieFirmenzentrale von MediSpend befindet sich in Portsmouth, N.H., unddas Unternehmen unterhält Niederlassungen in Minnesota, New York undPennsylvania. Besuchen Sie MediSpend online auf www.medispend.com.Pressekontakt:Kathy Fallonkfallon@medispend.com215-952-3223Logo - https://mma.prnewswire.com/media/727929/MediSpend_Logo.jpgOriginal-Content von: MediSpend, übermittelt durch news aktuell