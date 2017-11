MediGene: Sekt oder Selters – entscheidende Unterstützung umkämpft!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Das war wohl zu dünn: Die MediGene-Aktie (ISIN: DE000A1X3W00) sackt heute Vormittag kräftig durch, nachdem das Unternehmen am Morgen die Bilanz zum dritten Quartal auf den Tisch gelegt hatte. Der Verlust hat sich zum Vorjahreszeitraum verringert, der Umsatz erhöht, alles laufe im Plan, so MediGene. Kapitalmaßnahmen seien derzeit ebenso wenig ein Thema wie Übernahmen. Damit war zwar gemeint, dass MediGene selbst nicht vorhat, zuzukaufen. Aber auch zum Thema möglicher Käufer des Unternehmens gab es keine Hinweise. Und darauf hatten einige wohl doch gehofft.

Es war die Phantasie, dass MediGene womöglich im Zuge der Konsolidierung der Biotechbranche von einem größeren Unternehmen aufgekauft wird, die Anleger hochlukrative Angebote für ihre Aktien bekommen könnte, die zu der Super-Rallye der Aktie Ende August/Anfang September geführt hatte. Die Hoffnung schmolz mit jeder Woche, in der dahingehend nichts passierte. Und nachdem diese Thematik im Statement des Unternehmens keine Rolle spielte, steigen jetzt weitere Akteure aus. Was die Aktie aus charttechnischer Sicht in die Bredouille bringt, denn:

Die am 1. September entstandene Kurslücke nach oben, Mitte September präzise geschlossen und damit verteidigt, ist erneut erreicht – und zugleich auch die 200-Tage-Linie. Diese Schlüsselzone bei 11,55/11,72 Euro muss halten. Darunter würde die nächste charttechnische Auffangzone erst wieder im Bereich 9,80/10,20 Euro warten. Was zählt, ist das heutige Handelsende. Bullish wäre MediGene erst wieder, wenn die Aktie mit Schlusskursen über 12,90 Euro aus dem kurzfristigen Abwärtstrend hinauslaufen könnte. Bearish wären Closings, die unter 11,40 Euro den hinreichend deutlichen Bruch der zur Stunde heiß umkämpften Kreuzunterstützung bedeuten würden.

