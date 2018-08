MediGene: Kleine Schritte, große Schritte …

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Was die Quartalsbilanz angeht, hat das deutsche Biotechunternehmen MediGene (ISIN: DE000A1X3W00) heute Früh kleine Schritte vorwärts präsentiert. Der Umsatz liegt etwas über, der Verlust etwas unter Vorjahresquartal, zugleich wurde die Gesamtjahresprognose in diese Richtung angepasst: Ein bisschen mehr Umsatz ein bisschen weniger Verlust. Gut, aber noch nicht revolutionär …

… wobei auch niemand mit revolutionären Zahlen hätte rechnen dürfen. Und so reichte einigen, was sie sahen, um zuzugreifen. Was wiederum dazu führen kann, dass kleine Schritte in der Bilanz große Schritte im Kursbild nach sich ziehen könnten. „Könnten“ deswegen, weil der Kurs zwar heute Vormittag eine wichtige Hürde überwunden hat, die wirklich entscheidenden Widerstände, die es für eine Wende zu bezwingen gälte, aber noch ein Stückchen höher liegen. Sehen wir hin:

Die Aktie notiert zur Stunde über dem markanten Zwischentief des März bei 13,02 Euro, an dem der Kurs im Juni und Juli jeweils nach unten abgewiesen wurde – das ist schon mal positiv. Die entscheidenden Hürden liegen aber, wie der Chart zeigt, bei 13,90 bzw. 14,15 Euro, und zwar die 200-Tage-Linie und die mittelfristige, aus dem Februar stammende Abwärtstrendlinie.

Diese beiden Widerstände müsste MediGene überwinden, dann wäre hier ein bullishes Signal entstanden, das über das kurzfristige Zeitraster hinausgeht. Dafür sind diese Quartalsergebnisse zwar eigentlich doch wieder ein wenig zu dünn. Aber wenn die Zuversicht sich erst einmal breitmachen sollte, wäre bei einer relativ marktengen Aktie wie dieser, in der ein paar größere Order schon immens viel bewegen können, nichts unmöglich!

