MediGene: Die Bullen proben den Aufstand

Der Bereich 12,20/12,30 Euro ist bei der MediGene-Aktie (ISIN: DE000A1X3W00) eine auch mittelfristig relevante Schlüsselzone. Dort soll die Aktie durch, das ist unverkennbar. Seit es gelungen war, die Supportzone 9,80/10,20 Euro in der vergangenen Woche zu verteidigen, wird wieder kräftig zugelangt. Wobei die Dimensionen der Kursbewegungen deutlich machen: Hier ist sehr viel Spekulation im Spiel – und die Aktie ist zugleich markteng. Wer hier mit dabei sein will, sollte sich dessen gewärtig sein. Diese Aktie kann schnell mal sehr deutlich nach oben und nach unten laufen, auch ohne Unternehmensnachrichten, die sind ohnehin eher selten.

Was wiederum hieße, dass man sich hier vor allem an den charttechnischen Fakten orientieren sollte, denn wie es bei MediGene mit Umsatz und der Verringerung der Verluste weitergeht, ist für diejenigen, die hier ein- und aussteigen, mehrheitlich tatsächlich zweitrangig. Wir haben hier momentan ein charttechnisch basiertes Spekulationsobjekt vor uns. Was bedeutet …

… dass man dann mit weiteren Käufen rechnen könnte, sobald die Aktie die aktuellen Kreuzwiderstand aus den Zwischentiefs des Oktobers und der mittelfristigen, Anfang September etablierten Abwärtstrendlinie im Bereich 12,20/12,30 Euro auf Schlusskursbasis bezwingt. Am Freitag wurde das versucht und gelang erst einmal nicht, heute versucht man sich am zweiten Anlauf. Wobei die Geduld der Trader wohl überschaubar sein dürfte. Gelingt es heute und auch morgen nicht, könnten die Akteure schon wieder die Gegenseite antesten … eine engmaschige Beobachtung der Bewegungen nebst guten Nerven sind daher eine unbedingte Mindestanforderung für jeden, der hier mitmischen möchte.

