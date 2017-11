MediGene: 537,33 Euro … wer erinnert sich?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Wieder einmal fällt die Aktie des Biotech-Unternehmens MediGene (ISIN: DE000A1X3W00) durch extreme Schwankungen auf. Von 10,55 auf 12,22 Euro an nur einem Tag (Dienstag), seither wieder Abgabedruck. Was die Aktie dennoch in ihrem Anfang September etablierten Abwärtstrend hielt, erst Schlusskurse über 12,40 Euro würden da einen Befreiungsschlag bedeuten. Was unser Chart indes nicht zeigt. Denn da werfen wir diesmal einen Blick auf das übergeordnete, langfristige Bild. Wobei wir nicht bis zu den Anfängen zurückgehen, denn würde man die mit einblenden, das Geschehen der letzten Jahre würde aussehen wie ein Strich am unteren Ende des Charts. Grund:

Es gab eine Zeit, in der MediGene dreistellig notierte. Tief dreistellig. Im Oktober 2000 erreichte diese Aktie ein Rekordhoch von 537,33 Euro. Und das war sogar nach der ersten Crash-Welle der Technologieaktien, denn Medigene ging erst im Juni 2000 an die Börse. Das Tief erreichte die Aktie dann im April 2013: 2,97 Euro. Schon bemerkenswert, dass die Anleger damals wie wild bei dieser Aktie kauften, während andere Aktien der „New Technology“ bereits im freien Fall befindlich waren und ein Warnung hätten sein können, oder besser: sein müssen.

Die erratischen Kurssprünge heute fallen zwar in ihrer Dimension kleiner aus als damals, prozentual aber nicht allzu sehr. Und bei einem Unternehmen, das weiterhin in den roten Zahlen operiert, bei dem man also den fairen Wert der Aktie nicht zuverlässig messen kann und vor allem der Grad der Zuversicht der Akteure in Kombination mit der Charttechnik das Geschehen dominieren, muss man immer damit rechnen, dass es in beide Richtungen sehr schnell gehen kann, scheinbare Trendentscheidungen aber durch den hohen Grad an Spekulation in diesen kleineren Werten nur kurze Lebensdauer haben können.

Auf Monatsbasis sieht man hier, was man in einem kurzfristigen Chartbild eher nicht erkennt: MediGene bewegt sich in einer großen Dreiecksformation, die vom RSI-Indikator mit vollzogen wird. Das deutet auf einen markanten Ausbruch hin, aber dessen Richtung ist, daran ändert dieser Kurssprung des Dienstags noch gar nichts, völlig offen. Wie eingangs geschrieben: Bei Schlusskursen über 12,40 Euro wäre MediGene aus rein charttechnischer Sicht und auf ganz kurzfristiger Ebene wieder bullish einzustufen. Aber bei Aktien wie diesen sollte jedwedes Signal mit der gebotenen Vorsicht behandelt werden.

