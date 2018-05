Medela errichtet im Nationalen Hi-Tech-Distrikt Changzhou Produktionsstätte für den chinesischen Markt

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Medela, der führende weltweittätige Hersteller von Milchpumpen, unterzeichnete am 18. Mai eineVereinbarung darüber, im Nationalen Hi-Tech-Distrikt Changzhou(Changzhou National Hi-Tech District, "CND") eine auf denchinesischen Markt ausgerichtete Produktionsstätte zu errichten. Nachihrer Fertigstellung wird dies die erste Produktionsstätte desUnternehmens in der Region Asien/Australien/Ozeanien (APAC) sein. DieEinrichtung wird zunächst Milchpumpen herstellen, schließlich jedochals das Geschäftszentrum des Unternehmens in der Region dienen. Ander Unterzeichnungszeremonie nahmen Changzhous stellvertretenderBürgermeister Liang Yibo sowie Mitglieder der obersten Leitung desCND teil, darunter CND-Verwaltungsausschussdirektor Chen Zhengchunund die Vizedirektoren der Changzhou-Xinbei-Industriezone Xu Yaweiund Yu Hongqin.Medela, das 1961 gegründet wurde, ist in Baar, Schweiz ansässig.Während seiner über 50-jährigen Geschichte hat sich das Unternehmenvon einem kleinen Familienunternehmen, das hauptsächlich denSchweizer Markt bediente, zu einem führenden weltweit tätigenAnbieter von Milchpumpen und auf Unterdruck basierenden medizinischenLösungen gewandelt.China hat sich seither zu Medelas weltweit zweitgrößtem Marktentwickelt und gewinnt weiter an Bedeutung. Nach einem Jahr mitAnalysen und Bewertungen entschied sich das Unternehmen, im"Industriepark Leben und Gesundheit" (Life and Health IndustrialPark) des CND eine Produktionsstätte zu errichten, um damit diesteigende Nachfrage nach hochwertigen Milchpumpen in China und derweiteren APAC-Region abzudecken.Der CND pflegt schon seit Längerem Geschäftsbeziehungen mit derSchweiz und hat sich zu einem der bevorzugten Standorte für SchweizerUnternehmen entwickelt, die in der Region des Yangtse-Flussdeltaseine Produktionsstätte errichten möchten. Vierzehn schweizerischeUnternehmen haben sich bereits für den CND als Betriebsstandortentschieden, darunter Mettler Toledo und GF Machining Solutions. Mitder Unterstützung durch das Ministerium für Industrie undInformationstechnologie beschleunigt der CND den Ausbau deschinesisch-schweizerischen Industrieparks - mit dem Ziel, überindustrielle Entwicklung, über Innovation in den Bereichenwissenschaftliche Forschung, Energie und Umweltschutz sowie überBildungs- und geisteswissenschaftliche Projekte seine Verbindungenmit der Schweiz weiter zu stärken.Vor der Unterzeichnungszeremonie traf Changzhous stellvertretenderBürgermeister Liang Yibo die von Medela-VerwaltungsratspräsidentMichael Larsson geführte Delegation.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/693746/Medela_Changzhou.jpgPressekontakt:Zhongliang Wang+86-519-8512-7305759965867@qq.comOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell