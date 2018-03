Medartis mit erfolgreichem Debüt an der Schweizer Börse

Zürich (awp) - Auch der dritte Börsengang an der Schweizer Börse in der laufenden Woche ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Die Aktien des Medizinaltechnikunternehmen Medartis tendieren am Freitag zu Handelsstart deutlich über dem Ausgabepreis.

Der Eröffnungskurs kam bei 54 CHF zustande, aktuell bewegt sich der Aktienkurs bei 54,48 CHF. Allerdings hatte Medartis den Ausgabepreis mit 48 CHF unterhalb der Mitte der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten