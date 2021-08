Medaro Mining beginnt im Lithiumkonzessionsgebiet CYR South mit seinem Arbeitsprogramm

Quelle: IRW Press

12. August 2021 – Vancouver, B.C. – Medaro Mining Corp. (CSE:MEDA) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn eines Phase-I-Explorationsprogramms (das „Programm“) in seinem Lithiumkonzessionsgebiet CYR South (das „Konzessionsgebiet“) in der Region James Bay in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben.

Beschreibung des Programms

Das Programm erfolgt in zwei Phasen und erstreckt sich über zwei Explorationsgebiete (siehe Karte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung