Medaro Mining-Aktie: Ein ungewisser Verlauf in der Zukunft!

Schon Ende des letzten Jahres begab sich der Kurs der Medaro Mining-Aktie in eine Seitwärtsphase. Nachdem die SMA-50-Linie nach unten durchbrochen wurde, setzte sich der Kurs weiter in Richtung Süden herab. Auch der Ichimoku-Indikator signalisierte ein Verkaufssignal, indem die Tekan die Kijun Sen nach unten durchbrochen hat. Zudem bildete sich eine negative Senkou Kumo, was ein schlechtes Zeichen für den… Hier weiterlesen