Medaillenregen für Deutschland bei EM der Berufe: Team Germany leistet starken Beweis für erfolgreiche duale Berufsausbildung (FOTO)

Budapest (HUN)/ Stuttgart (ots) -Mit einem beeindruckenden Medaillenergebnis beendeten diedeutschen Teilnehmer die Europameisterschaft der Berufe 2018 inBudapest. 3 Mal Gold, 3 Mal Silber und 2 Mal Bronze sowie 7 Mal dieMedal of Excellence: So lautet die Bilanz für die 23 Teilnehmer, dieaus Deutschland in die ungarische Hauptstadt gereist waren. Hierhaben sie gemeinsam mit 530 der besten Fachkräfte Europas vor rund100.000 Besuchern in 19 offiziellen Disziplinen und einemPräsentationsskill aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung ihrKönnen unter Beweis gestellt. Mit insgesamt 17 Auszeichnungen landeteDeutschland zum wiederholten Mal unter den Top 5 im europäischenVergleich. "Unsere Champions haben bei dieser EM sehr eindrucksvollbewiesen, dass die berufliche Bildung und besonders die dualeBerufsausbildung höchste Anerkennung verdienen. Kaum auszudenken, wowir gelandet wären, hätten wir in allen Disziplinen einen Teilnehmergestellt", sagt Hubert Romer. Er ist Geschäftsführer von WorldSkillsGermany und Offizieller Delegierter für die internationalenBerufswettbewerbe. "So gut wie alle unsere Teilnehmer haben klassePlatzierungen erreicht und konnten sich erfolgreich gegen eine starkeeuropäische Konkurrenz behaupten. Voller Leidenschaft für ihre Berufehaben sie gezeigt, dass die bewusste Entscheidung für eineBerufsausbildung absolut lohnenswert ist."Wer träumt nicht davon, einmal Europameister zu sein? Besser zusein als alle Konkurrenten? Allen zu zeigen, was in einem steckt?Genau diesen Traum hat sich Elisabeth Hölscher, 19 Jahre, aus Bambergerfüllt. Als Punktbeste in ihrer Disziplin Gesundheits- undSozialbetreuung wurde sie mit der Goldmedaille ausgezeichnet. "Ichhabe immer von mir gedacht 'Ok, es lief gut', aber ich hatte keineAhnung, wie es bei bei den anderen gelaufen ist. Insofern habe ichirgendwann aufgehört, darüber nachzudenken, weil es mich in denWahnsinn getrieben hat", so Elisabeth. "Ich habe nicht damitgerechnet. Umso mehr freue ich mich jetzt."Auch Maurer Christoph Rapp (21 Jahre) und Stuckateur AlexanderSchmidt (22 Jahre) überzeugten durch eine exzellente Leistung undholten in ihren Disziplinen die Goldmedaille. Die intensivenVorbereitungen und zahlreichen Trainingsstunden im Vorfeld derEuropameisterschaft haben sich auch ganz besonders für PaulSchärschmidt (23 Jahre), Dominik Daferner (23 Jahre) und Diana Reuter(22 Jahre) gelohnt. Ihnen wurde die Silbermedaille überreicht,nachdem sie in den Disziplinen Anlagenmechaniker SHK, Kälte- undKlimatechnik sowie Elektroinstallation überzeugten. Diana erhielt alsPunktbeste des deutschen Teams darüber hinaus die Auszeichnung 'Bestof Nation'. Mit einer Bronzemedaille reisen Fliesenleger CedrikKnöpfle (21 Jahre) und die Betonbauer Medin Murati (21 Jahre) undTimo Schön (22 Jahre) zurück in die deutsche Heimat. Seda Ocak (24Jahre), die in dem neuen Präsentationsskill Freight Forwardingangetreten war, landete ebenfalls auf dem dritten Platz. Insgesamtsieben weitere deutsche Teilnehmer erhielten die Medal of Excellencefür ihre weit überdurchschnittlichen Leistungen."Alle Mitglieder der deutschen Mannschaft können zu Recht stolzsein auf ihre Leistung", sagt Dr. Hendrik Voß. Er ist imZentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) Referatsleiter fürBerufliche Bildung und Technischer Delegierter für die EuroSkills."Obwohl sich zunehmend auch andere Nationen intensiv auf diesenWettbewerb vorbereiten, belegt Deutschland noch immer einenhervorragenden 5. Platz in der Nationenwertung. Drei Gold-, dreiSilber und zwei Bronzemedaillen sind ein grandioses Ergebnis. Esbestätigt insbesondere die Arbeit unser erfahrenen Experten, die ihreKandidaten optimal auf diesen Wettbewerb vorbereitet haben."Schaulauf der Talente: Drei Tage lang verwandelte sich dasHUNGEXPO Budapest Fair Center in der ungarischen Hauptstadt in eineArena, in der die begabten Teilnehmer ihre Kräfte in den BereichenHandwerk, Industrie und Dienstleistung messen konnten. Vom 26. bis28. September begeisterten insgesamt rund 530 Teilnehmer aus 28europäischen Ländern sowie aus den nicht-europäischen Ländern Indien,Korea, Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten die Jury und dierund 100.000 registrierten Besuchern. In 35 offiziellen sowie 2Demonstrations- und 8 Präsentationsdisziplinen zeigten sie auf 60.000Quadratmetern Wettkampffläche ihre in der Ausbildung gewonnenenKenntnisse mit viel Geschick, Konzentration und Ehrgeiz.Hubert Romer ist stolz auf die 23 Teilnehmer aus dem Team Germany,das sich mit seinen Leistungen in 17 Einzel- und 3 Teamwettbewerbenerfolgreich im europäischen Vergleich behaupten konnte. "Neben denWettkämpfen bei dem größten Bildungsevent des Kontinents stand vorallem das Miteinander im Fokus: Eindrucksvoll stellten die Teilnehmerunter Beweis, wie man voneinander lernen kann und wie Gemeinschaftüber die Grenzen hinaus funktioniert. Einfach ein europäischer Traum,der Wirklichkeit wird", zieht Hubert Romer Bilanz."Wir freuen uns mit dem deutschen Team über das erfolgreicheAbschneiden bei den EuroSkills und gratulieren allen Teilnehmern. DerWettbewerb verdeutlicht, wie positiv und engagiert die jungen Talentemit den an sie gestellten Herausforderungen umgehen. Wir sind stolzdarauf, Teil dieser internationalen Veranstaltung zu sein", erklärtDetlef Kröpelin, Chief Divisional Officer Textile Care der CWS-bocoGruppe. Das Unternehmen setzt sich seit vielen Jahren nachhaltig fürdie Förderung der Ausbildungsberufe ein und hat das Team Germany alsPresenterpartner von WorldSkills Germany mit der passenden Arbeits-,Business- und Freizeitkleidung für Budapest ausgestattet.Pressekontakt:WorldSkills Germany-Ansprechpartner für die MedienStephanie Werth / Leiterin KommunikationFriedrichstr. 8 ++ 70736 Fellbach b. 