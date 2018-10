MedMen Enterprises-Aktie: Geplante Übernahme!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Liebe Leser,

letzte Woche hat Jens Gravenkötter berichtet, dass MedMen Enterprises auf Einkaufstour ist. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! In der Cannabis-Branche wird derzeit mächtig auf Übernahmen gesetzt und auch MedMen Enterprises mischt hier mit. Mit dem Kauf von PharmaCann will das Unternehmen seine Expansion vorantreiben. Die Entwicklung! Am Freitag ging es bei MedMen um beinahe 30% in die Höhe. Schön, denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.