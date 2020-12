MedMen Enterprises Aktie: Bewegungen in der Cannabisbranche nicht verpassen!

Hier ist eine Zusammenfassung der jüngsten Unternehmensumstellungen innerhalb der Cannabisbranche.

MedMen ernennt Reece Fulgham zum Interim-CFO

Der Cannabis-Händler MedMen Enterprises Inc. (CSE:MMEN) (OTCQX:MMNFF) hat Reece Fulgham zum Interims-CFO ernannt. Fulgham ersetzt Zeeshan Hyder, der sich entschieden hat, von der Position zurückzutreten. Das in Los Angeles ansässige Unternehmen bestätigte am Freitag, dass Fulgham ab dem 21. Dezember das Finanz- und Rechnungswesen des Unternehmens leiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung