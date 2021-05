MedMen Enterprises Aktie: Aktie leicht im Plus!

(CSE:MMEN) (OTCQX:MMNFF) meldete am Dienstag sein Finanzergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 mit einem Nettoumsatz von 31,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 45,9 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2020. Finanzielle Highlights Der Cannabis-Händler gab weiterhin einen Gesamtnettoumsatz aus seinen Betrieben in Kalifornien, Arizona, Nevada, Illinois, New York und Florida in Höhe von 37,8 Mio. $ bekannt, ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!