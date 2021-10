MedMen-Aktie: Anleger aufgepasst – Schauen Sie rein!

Der Cannabis-Einzelhändler MedMen Enterprises Inc. (CSE:MMEN) (OTCQX:MMNFF) gab am Freitag bekannt, dass LitHouse Farms den Betrieb in den beiden von ihm gepachteten Anlagen in Desert Hot Springs, Kalifornien, und Sparks, Nevada, überwachen wird.

Der kalifornische Züchter hat sich bereit erklärt, den Anbau und die Herstellung in jeder der beiden etwa 45.000 Quadratfuß großen niederländischen Gewächshaus-, Anbau- und Produktionsanlagen zu leiten, bestätigte das



