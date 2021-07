Mecom Power And Construction: Das ist mal eine Nummer!

Mecom Power And Construction weist am 14.07.2021, 06:12 Uhr einen Kurs von 3.81 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Bauwesen" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Mecom Power And Construction auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Mecom Power And Construction. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 37,7 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Mecom Power And Construction momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Mecom Power And Construction ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,8). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Mecom Power And Construction wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Mecom Power And Construction beläuft sich mittlerweile auf 2,74 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 3,85 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +40,51 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 3,44 HKD. Somit ist die Aktie mit +11,92 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Mecom Power And Construction auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mecom Power And Construction zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Mecom Power And Construction bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Mecom Power And Construction?

Wie wird sich Mecom Power And Construction nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Mecom Power And Construction Aktie.

