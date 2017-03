Mecklenburg-Vorpommern lädt zum Frühstück mit Weitblick in die Elbphilharmonie ein

Rostock (ots) - Beliebtestes deutsches Reiseziel stelltNeuigkeiten und regionale Köstlichkeiten vorMecklenburg-Vorpommern ist das beliebteste Reiseziel derDeutschen. 2017 steht das Urlaubsland ganz im Zeichen von Traditionund Brauchtum. Gelebte Bräuche wie das Tonnenabschlagen oder dieZeesbootregatten auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst begeisternauch heute noch ein breites Publikum und machen die Regionunverwechselbar. Fischerdörfer wie Freest, Mönkebude oder Rieth amSee locken mit ihrem Charme. Die Künstlerkolonie Ahrenshoop feiert indiesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen mit einem hochkarätigenVeranstaltungsprogramm, das Landleben auf alten Gutshäusern wird beider 10. Mittsommer Remise inszeniert, und einige neue Häuser undVeranstaltungsformate gehen an den Start. Beim Ausblick auf dieLandungsbrücken möchten wir Sie bei einem Frühstück mitBierverkostung über so manche Punktlandung im UrlaubslandMecklenburg-Vorpommern informieren. Dabei kommen regionaleSpezialitäten aus dem Nordosten sowie korrespondierende Biere derStörtebeker Braumanufaktur aus Stralsund auf den Tisch. Diese undweitere Neuigkeiten aus dem Urlaubsland möchten wir Ihnen gern imRahmen einesPressefrühstücks am Montag,3. April 2017 von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr,in der Gastronomie Störtebeker Elbphilharmonie Hamburg (RestaurantBeer & Dine im 5. Obergeschoss)in der Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg,vorstellen.Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:- Bernd Fischer, Geschäftsführer des TourismusverbandesMecklenburg-Vorpommern, sowie- Karsten Triebe, Marketingleiter der Störtebeker BraumanufakturGmbH.Wir freuen uns auf Ihr Kommen am 3. April, das Sie uns bitte miteiner Mail bis zum 31. März an presse@auf-nach-mv.de oder auch perAnruf unter 0381 4030610 ankündigen.Mit freundlichen GrüßenTobias WoitendorfStv. GeschäftsführerTourismusverband MVPressekontakt:Tobias Woitendorf,Tel.: 0381 4030610,presse@auf-nach-mv.deOriginal-Content von: Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell