Mecklenburg-Vorpommern erlaubt allen Dauercampern Rückkehr

SCHWERIN (dpa-AFX) - Ab sofort erlaubt Mecklenburg-Vorpommern allen Dauercampern die Rückkehr auf die Campingplätze.



Bisher war dies nur Dauercampern mit Erst- oder Zweitwohnsitz im Nordosten gestattet. Die Änderung geht aus der neuesten Corona-Verordnung der Landesregierung hervor, die seit Samstag in Kraft ist. Der Städte- und Gemeindetag kritisierte am Sonntag die Kurzfristigkeit der Änderungen. "Eine frühzeitigere Verkündung würde helfen, entsprechende Vorbereitungen sorgfältig treffen zu können", sagte Geschäftsführer Andreas Wellmann. Schätzungen gehen von rund 11 000 Dauercampern in dem Bundesland aus. Mehr als zwei Drittel von ihnen kommen demnach aus anderen Bundesländern./ili/DP/zb