Mecklenburg-Vorpommern: NDR 1 Radio MV neuer Marktführer

Hamburg (ots) - NDR 1 Radio MV ist in Mecklenburg-Vorpommern miteinem Marktanteil Montag bis Sonntag von 30,7 Prozent klarerMarktführer. NDR 1 Radio MV legte um 3,8 Prozentpunkte zu und errangmit 8,8 Prozentpunkten einen deutlichen Vorsprung vor demzweitplatzierten Konkurrenten Ostseewelle (21,9 Prozent). Das ergabdie jüngste Media-Analyse.NDR Intendant Lutz Marmor: "NDR 1 Radio MV ist die Nr. 1 bei denHörerinnen und Hörern in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein großerErfolg des gesamten Teams. Gratulation! Der Musik-Mix und dashervorragende Informationsangebot sind in Mecklenburg-Vorpommernunerreicht."