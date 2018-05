Mechthilde Wittmann: Verhalten der Opposition ist schlechter parlamentarischer Stil / Diese stellt Minderheitenbericht nicht im zuständigen Untersuchungsausschuss, sondern vor der Presse vor

München (ots) - "Einen so genannten Abschlussbericht zumUntersuchungsausschuss Ei auf einer Pressekonferenz vorzustellen,bevor dieser überhaupt schon mal im Untersuchungsausschuss erörtertwurde, ist eine grobe Respektlosigkeit vor dem Untersuchungsausschussund eine Missachtung des Parlaments. Das offenkundig Aufmerksamkeitheischende Vorgehen der Opposition zeigt den verzweifelten Versucheiner weiteren effektvollen Inszenierung. Wahlkampf geht sichtlichvor wirklicher Aufklärungsarbeit." Mit diesen Worten kritisierteMechthilde Wittmann, die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Eiim Bayerischen Landtag, die Vorabveröffentlichung desMinderheitenvotums der Oppositionsfraktionen."Dass die SPD im Nachgang zur Pressekonferenz via Twitter dannnoch die Mitarbeiter in den bayerischen Behörden und unserezahlreichen anständigen Lebensmittelerzeuger unter Generalverdachtstellt, finden wir bodenlos", so die Ausschussvorsitzende."Durch die Inszenierung soll übertüncht werden, dass diewesentlichen Vorwürfe der Opposition durch die Arbeit desUntersuchungsausschusses widerlegt werden konnten," so Wittmann. DieCSU-Politikerin hielt als weiteres Ergebnis fest: "Auch wenn Bayern,wie in der Beweisaufnahme deutlich wurde, gerade im Vergleich mitanderen Bundesländern im Bereich des gesundheitlichenVerbraucherschutzes ohnehin am besten aufgestellt war, hat dieStaatsregierung - wo Verbesserungspotential erkannt wurde - beständigWeiterentwicklungen vorgenommen. Jüngstes Beispiel hierfür ist dieneue Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit undVeterinärwesen."Es sei deutlich geworden, dass es keine Begünstigung der FirmaBayern-Ei durch bayerische Behörden gegeben habe. Unmittelbar nachBekanntwerden von Salmonellenerkrankungen in Frankreich undÖsterreich im Sommer 2014 seien durch die bayerischen Behördenumfassende Maßnahmen ergriffen worden. Die internationaleZusammenarbeit im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgeschehen erwiessich nach Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme als umfassendund intensiv.Durch die öffentliche Verwertung ihres so genanntenAbschlussberichts bereits vor der Ausschussbefassung entlarve sichdie Opposition letztlich selbst. "Wer es nötig hat, seine Thesenbereits einen Tag vor der Abschlusssitzung des Ausschusses öffentlichauszuschlachten, unterstreicht damit, dass seine Substanz wohl nichtreicht, um im Untersuchungsausschuss im Rahmen des dort vorgesehenenVerfahrens noch jemand von seinen Thesen überzeugen zu können." DasVerhalten zeige aufs Neue die Doppelzüngigkeit der Opposition, aufder einen Seite bei jeder Gelegenheit Respekt vor dem Parlamenteinzufordern, sich selbst aber ohne Rücksicht auf Verfahren undAbläufe in Szene zu setzen."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deAndreas SchneiderPressereferentTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell