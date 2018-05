"Meat Lover" - die neue Grillgasflasche von PROGAS zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018

Dortmund (ots) - Der Countdown für die Fußball-Weltmeisterschaft2018 in Russland läuft. Grillfans sollten sich auf die bevorstehendengeselligen Abende mit Familie und Freunden gut vorbereiten - ambesten mit einem Gasgrill und der neuen Grillgasflasche "Meat Lover"von PROGAS.Der "Meat Lover" ist besonders leicht, handlich, in optischattraktivem Design gefertigt und komfortabel zu nutzen, kurzum: Dieneue Grillgasflasche ist ideal auf die Bedürfnisse von Hobby- undProfi-Grillmeistern zugeschnitten. Aus besonders leichtem Stahlgefertigt, wiegt der "Meat Lover" bei gerade einmal 6,6 kgLeergewicht um 2,2 kg weniger als eine herkömmliche Gasflasche. Ihrstoßsicherer Kunststoffkragen, der die gängige Ventilschutzkappeersetzt, bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Tragekomfort.Außerdem ermöglicht sie mit ergiebigen acht Kilogramm Gasinhalt einmehrfaches Gasvergnügen.PROGAS-Flaschengas gibt es ohne jeden Aufpreis klimaneutral inallen gängigen Größenordnungen bei bundesweit mehr als 2.500Händlern. Unter www.progas.de und www.meat-lover-grillgas.de findenInteressierte die Adressen von Verkaufsstellen in ihrer Nähe sowieweitere Informationen.Flaschengas ist ein praktischer und flexibler Helfer in vielenSituationen. Beim gemütlichen Grillabend werden die Vorteileoffenkundig. Wer mit Flaschengas den Grill anheizt, muss nichtständig Kohle nachlegen. Ein Flüssiggasgrill lässt sich zudemschneller auf Betriebstemperatur bringen, präziser regulieren undnach Gebrauch leichter reinigen.Das Unternehmen PROGAS gehört zu den führendenFlüssiggasversorgern in Deutschland. Der Stammsitz befindet sich inDortmund. In einem flächendeckenden Vertriebsnetz mit dreiRegionalzentren in Hamburg, Kassel und München sowie 17Flüssiggas-Lägern beliefert der Anbieter private und gewerblicheKunden sowie öffentliche Einrichtungen zuverlässig mit Flüssiggasnach DIN 51622. Innerhalb der Branche ist PROGAS dabei Wegbereiterfür eine Vielzahl innovativer Anwendungen. Besonderen Wert legt dasmittelständische Unternehmen dabei auf die persönliche Nähe zu seinenKunden. Rund 70 Mitarbeiter im Außendienst stehen ihnen alspersönliche Ansprechpartner zur Seite.www.meat-lover-grillgas.dewww.progas.dePressekontakt:Zilla Medienagentur GmbHTelefon: 02 31/2 22 44 60E-Mail: info@zilla.deOriginal-Content von: PROGAS, übermittelt durch news aktuell