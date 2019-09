MeVis Medical: Tut sie es schon wieder?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie MeVis Medical, die im Segment "Gesundheitstechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.09.2019, 00:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 29.6 EUR.

Die Aussichten für MeVis Medical haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von MeVis Medical investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitstechnologie einen Mehrertrag in Höhe von 0,69 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der MeVis Medical ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die MeVis Medical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,33, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,57, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der MeVis Medical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 31,12 EUR mit dem aktuellen Kurs (29 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -6,81 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (29,26 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,89 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der MeVis Medical-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.