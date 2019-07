MeRes100 BRS, das weltweit erste dünne, sirolimusbeschichtete, bioresorbierbare, vaskulare Federbein-Scaffold, zeigt konsistent positive Sicherheit mit niedrigen MACE-Raten und null Scaffold-Stent-Thrombosen bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit

London (ots/PRNewswire) - MeRes100 von Meril, das kürzlich dasCE-Kennzeichen erhalten hat und zur Behandlung vonDe-Novo-Herzarterienläsionen verwendet wird, hat nullScaffold-Thrombosen und eine sehr niedrige Rate von nur 1,87 %schweren kardialen Komplikationen (MACE) bei MeRes-1 nach drei Jahrenund 1,61 % bei MeRes-1 Extend nach zwei Jahren gezeigt."Die bioresorbierbaren Scaffolds der ersten Generation haben auflange Sicht nicht die günstigsten Ergebnisse gezeigt. MeRes100, einbioresorbierbares Scaffold der nächsten Generation, wurde mit einerreduzierten Federbeindicke sowie einem verbesserten Profil für eineleichtere Einsetzbarkeit, einen schnelleren Abbau und möglicherweiseweniger Scaffold-Thrombosen entwickelt", so der Hauptforscher derMeRes-1 Studie Dr. Ashok Seth, Chairman des Fortis Escorts HeartInstitute in Neu-Delhi, Indien.MeRes-1Daten von langfristigen Nachuntersuchungen nach drei Jahren derersten MeRes-1-Studie an Menschen, die in EuroInterventionveröffentlicht wurden1, belegten die hohe Wirksamkeit von MeRes100BRS mit multi-modaler Bildgebung nach zwei Jahren. Dazu gehörten:- geringer später Lumenverlust (0,24±0,34 mm) mit quantitativerkoronarer Angiographie (QCA)- nahezu vollständige Federbeinabdeckung (99,24 %) mit optischerKohärenztomographie (OCT)- anhaltende mittlere Durchflussfläche und sehr geringe prozentualeVolumenverstopfung (7,5 %) mit intravaskulärem Ultraschall (IVUS)MeRes-1 ExtendZweijährige Daten aus dieser globalen Studie, in der Patienten ausBrasilien, Europa und Asien eingeschrieben waren, zeigten einenrelativ geringen späten Lumenverlust (0,18±0,31 mm) mit einerseriellen QCA-Analyse bei einer sechsmonatigen Nachbeobachtungszeit,was auf eine hohe Wirksamkeit bei der Hemmung von NIH bei einemspäten Follow-up, und eine anhaltende mittlere Strömungsfläche sowiepraktisch vollständige Federbeinabdeckung (97,9±3,7) hindeutet, wiesich bei einer OCT-Teilmengenanalyse nach sechs Monaten gezeigt hat.2"Die ermutigenden Ergebnisse von MeRes100 BRS verändern die Artund Weise, wie wir derzeit bioresorbierbare Scaffolds betrachten",sagte Dr. Ashok Thakkar, Head Clinical Research bei Meril LifeSciences. "Unser Ziel ist es, die klinischen Erkenntnisse dieserTechnologie der nächsten Generation zu gegebener Zeit in einemrandomisierten Umfeld zu einem arzneimittelbeschichteten Stent weiterzu entwickeln."Über MeRes100 BRSMeRes100 BRS - ein Produkt, das ursprünglich von Meril LifeSciences in Indien entwickelt und hergestellt wurde - ist einbioresorbierbares Gefäß-Scaffold-System mit einer geringenFederbeindicke von 100 Mikronen, das in der Arterie innerhalb von 2bis 3 Jahren auf natürliche Weise resorbiert wird und somit das Gefäßverlässt, nachdem dieses seine richtige Form und Funktionwiedererlangt hat.Über MerilMeril, im Jahr 2006 gegründet, ist ein globalesMedizintechnikunternehmen, das sich der Innovation, dem Design undder Entwicklung neuartiger, klinisch relevanter und modernsterGefäßinterventionsgeräte, orthopädischer Implantate,In-vitro-Diagnostika sowie Endo-Chirurgie- und HNO-Produkte widmet.Weitere Informationen über Meril finden Sie unterhttps://www.merillife.com/. Folgen Sie Meril Life Sciences aufLinkedIn hier(https://in.linkedin.com/company/meril-life-sciences-india-pvt-ltd).Referenzen1. Ashok S, et al. Three-year clinical and two-year multimodalityimaging outcomes of a thin-strut sirolimus-eluting bioresorbablevascular scaffold: MeRes-1 trial. (Dreijährige klinische undzweijährige multi-modale Bildgebungsergebnisse einessirolimusbeschichteten, bioresorbierbaren Gefäß-Scaffolds mitdünnen Federbeinen: MeRes-1-Studie.) EuroIntervention. 2019;15:1-92. Abizaid A. MeRes-1 Extend study: Imaging and two-year clinicaloutcomes of thin strut sirolimus-eluting bioresorbable vascularscaffold in patients with coronary artery disease. (Studie anMeRes-1 Extend: Bildgebung und zweijährige klinische Ergebnisseeines sirolimusbeschichteten, bioresorbierbaren Gefäß-Scaffoldsmit dünnen Federbeinen bei Patienten mit koronarerArterienkrankheit.) Präsentiert auf der EuroPCR 2019Europäische Medienanfragen:Daniel BullockFour Health Communications, LondonT: +44-(0)20-3761-4485E: Daniel.Bullock@fourhealthcommunications.comOriginal-Content von: Meril Life Sciences, übermittelt durch news aktuell