MeMed erreicht Finanzierung von über 70 Mio. US-Dollar, um die bahnbrechende Point-Of-Care-Plattform und den immunbasierten Test zur Unterscheidung von bakteriellen und viralen Infektionen zu fördern

Haifa, Israel (ots/PRNewswire) -Finanzierungsrunde umfasst führende internationale Investoren undstärkt weiter die Führungsrolle von MeMed in der hostbasiertenDiagnostikMeMed gab heute den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde miteinem Gesamtvolumen von über 70 Millionen US-Dollar bekannt, an derneue und bestehende Investoren wie Ping An Global Voyager Fund,Foxconn, Caesarea Medical Holdings, Clal Insurance, PhoenixInsurance, OurCrowd, Social Capital, WTI, Horizons Ventures und HighNet Worth Executives teilnahmen, die für frühe Investitionen inbranchengestaltende Unternehmen bekannt sind.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/451805/MeMed_Ltd_Logo.jpg )MeMed wird den Erlös nutzen, um in drei Bereichen voranzukommen:(i) Marktakzeptanz von MeMed BV(TM), einem bahnbrechendenImmunsystem-basierten Test zur Unterscheidung zwischen bakteriellenund viralen Infektionen, bei gleichzeitiger Generierung einesbeispiellosen Niveaus an klinischen Beweisen zur Validierung derTestleistung; (ii) Vollständige Entwicklung, hochskalierteHerstellung und Freigabe von MeMed Key(TM), einer bahnbrechendenpatientennahen (Point-of-Care, POC-)Proteinmessplattform; und (iii)Erweiterung der Pipeline von innovativen Tests, die maschinellesLernen und immunbasierte Messungen integrieren, um große klinischeHerausforderungen zu bewältigen.Dr. Eran Eden, Mitbegründer und CEO von MeMed, sagte: "Derüberwältigende Enthusiasmus bei der Teilnahme an der letzten Rundespiegelt die enorme klinische Herausforderung und die großenMarktchancen wider, die unsere Technologie bietet. Seit fast einemJahrzehnt entwickeln wir mit führenden akademischen und kommerziellenPartnern MeMed BV(TM) und haben hochwertige doppelblinde klinischeBeweise zur Validierung generiert. Gemessen auf MeMed Key(TM) undanderen Plattformen hat MeMed BV(TM) das Potenzial, als wertvollesWerkzeug im Kampf gegen resistente Bakterien zu dienen - eine dergrößten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit. Diezusätzlichen Mittel und die bedeutende Unterstützung, die wir seitensder US-Regierung und der EU-Kommission erhalten, festigen MeMed alsweltweit führendes Unternehmen im Bereich der hostbasiertenDiagnostik von infektiösen und entzündlichen Erkrankungen.""Diese Ressourcen werden die letzten Entwicklungsphasen, dieFreigabe und die Herstellung der bahnbrechenden MeMedKey(TM)-Plattform beschleunigen, auf welcher der MeMed BV(TM)-Test inwenigen Minuten durchgeführt wird", sagte Dr. Kfir Oved, Mitbegründerund CTO von MeMed. "Wichtig ist, dass die MeMed Key(TM)-Plattformdahinführt, am Point-of-Care die Präzision eines Zentrallabors zuerhalten. Sie wird die Messung von mehreren anderen Proteinen undVorzeichen ermöglichen, sowohl konventionellen als auch neuen, diederzeit nur im Zentrallabor messbar sind. Dies eröffnet einen enormenMehrwert bei der Diagnose und Behandlung von Patienten mit einerVielzahl anderer Krankheiten."Dr. Marco Huesch, Chief Medical Officer, Ping An Voyager Fund, undehemaliger Assoc Prof. und Chief, Division of Radiology Innovationand Value Enhancement am Penn State Medical Center, sagte: "Dieseaufregende Innovation wird das diagnostische und therapeutischeVertrauen unter Ärzten und ihren Patienten erheblich stärken, wenn esdarum geht, bakterielle von viralen Infektionen zu unterscheiden. Diebahnbrechende Technologie wird nicht nur dem einzelnen Patientenzugutekommen, sondern auch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika inder breiten Bevölkerung bekämpfen und dazu beitragen, die wachsendeBelastung durch Antibiotikaresistenzen zu verringern."Informatioen zu MeMedMeMed hat es sich zur Aufgabe gemacht, die komplexen Signaleunseres Immunsystems in einfache diagnostische Erkenntnisseumzusetzen, die die Art und Weise, wie wir Infektions- undEntzündungskrankheiten behandeln, verändern - am richtigen Ort undzur richtigen Zeit. Seit fast einem Jahrzehnt entwickelt undvalidiert MeMed mit Mitarbeitern auf der ganzen Welt einebahnbrechende immunbasierte Proteinsignatur namens MeMed BV(TM), umzwischen bakteriellen und viralen Infektionen zu unterscheiden - einunverzichtbares Werkzeug im Kampf gegen resistente Bakterienstämme -eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit. EinELISA-Format von MeMed BV(TM) mit der Bezeichnung ImmunoXpert(TM) istfür den Einsatz in der EU (CE-IVD), der Schweiz und Israelfreigegeben und befindet sich in diesen Gebieten derzeit in derPilotvertriebsphase. MeMed entwickelt auch MeMed Key(TM), einebahnbrechende Plattform, die die Möglichkeit zur Messung mehrererkonventioneller und innovativer Proteine und Vorzeichen mit zentralerLaborpräzision am Point of Care eröffnet. MeMed Key(TM) führt dieMessung von MeMed BV(TM) innerhalb weniger Minuten durch. Aktuellerweitert das Unternehmen sein Netzwerk von Partnerschaften mitinternational renommierten akademischen, kommerziellen undstaatlichen Interessengruppen, um die globale Verfügbarkeit seinerPlattform und Tests zu verbessern, zu validieren und zu erleichtern.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.me-med.com.Pressekontakt:im Unternehmen:Tanya Gottlieb, VP Scientific Affairs, MeMedTelefon: +972-4-8500302tanya.gottlieb@me-med.comKfir Emmer, Director of Finance, MeMedTelefon: +972-4-8500302kfir.emmer@me-med.comPressekontakt:Kirsten Thomas, The Ruth GroupTelefon: +1-508-280-6592kthomas@theruthgroup.comOriginal-Content von: MeMed Ltd, übermittelt durch news aktuell