Mch: Genau das was haben wir angekündigt

Für die Aktie Mch stehen per 30.06.2020, 02:17 Uhr 17.35 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Mch zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Unser Analystenteam hat Mch auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mch. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Mch aktuell 1, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". Mch bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 80,35 liegt Mch über dem Branchendurchschnitt (349 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 17,88 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.