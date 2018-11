Mcbc: Anleger dürfen gespannt sein!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Mcbc unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Freizeitartikel". Die Mcbc-Aktie notierte am 05.11.2018 mit 30,67 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Mcbc haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,65 ist die Aktie von Mcbc auf Basis der heutigen Notierungen 60 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Leisure Products" (28,9) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Mcbc. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Mcbc daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Mcbc von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Die Mcbc ist mit einem Kurs von 30,67 USD inzwischen -7,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +8,8 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.