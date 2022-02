Der McPlant könnte für Beyond Meat 215 Mio. US-Dollar pro Jahr bedeuten

Es geht um die Wurst für Beyond Meat (WKN: A2N7XQ). Oder besser um Burger, Hähnchenteile und nebenbei auch um Würstchen. Das Management des US-amerikanischen Unternehmens hat die vergangenen Monate genutzt, um via Partnerschaften und erste Produktauskopplungen die Reichweite in der Systemgastronomie bedeutend zu erweitern. Damit sollte man idealerweise das Wachstum ankurbeln können.

Ein wichtiges Kernprodukt hierbei ist der McPlant, mit dem Beyond Meat zusammen mit McDonald’s ein mögliches Produkt für die Massen in den USA launcht. Nach ersten Tests wird das jetzt bedeutend ausgeweitet, um das größere regionale Interesse besser zu verstehen. Ein Analyst spricht jetzt davon, dass dieser Burger ein gewaltiges Umsatzpotenzial besitzen sollte. Riskieren wir einen Blick darauf, wie groß das sein kann. Und woher die 215 Mio. US-Dollar aus dem Titel kommen.

Beyond Meat: Mit McPlant zu 215 Mio. US-Dollar mehr …?

Ein Analyst aus dem Hause Piper Sandler skizziert jetzt ein solches Szenario. Demnach ist der neue Burger von Beyond Meat und McDonald’s bedeutend beliebter als ursprünglich gedacht. Jedes Restaurant, das in den USA in den Test gegangen sei, habe 70 Einheiten pro Tag verkauft. Das wiederum sei eine ganze Menge.

Zum Vergleich: Ein durchschnittliches Restaurant in den USA würde tagtäglich 110 BigMacs verkaufen. Der McPlant kommt hier entsprechend sehr nah heran. Wobei es jetzt natürlich gilt, nach dieser kurzen Testphase dieses Interesse weiterhin hoch zu halten.

In einem ersten Schritt soll der McPlant für Beyond Meat zwischen 75 und 100 Mio. US-Dollar Umsatz beisteuern können. Mittel- bis langfristig und wenn der Burger für 8 % bis 10 % der Burgerverkäufe von McDonald’s einsteht, so liegt das US-Umsatzpotenzial bei bis zu 215 Mio. US-Dollar. Der Rest der Welt ist in dieser Prognose nicht einmal enthalten, was grundsätzlich noch Raum für Überraschungen bereithält. So weit zur ersten Ausgangslage und Einschätzung.

Wichtig: Das Momentum muss bleiben

Beyond Meat kann mit dem McPlant offenbar in den ersten Restauranttests einen Kassenschlager feiern. Jetzt gilt es zunächst, die 70 verkauften Burger pro Tag im Schnitt auch auf die erweiterte Basis zu abstrahieren und das Interesse hoch zu halten. Vermutlich auch, das Branding dieses Burgers und der Partnerschaft bedeutend zu stärken.

Wenn das gelingt und wir mittel- bis langfristig die Prognose von bis zu 10 % aller verkauften Burger auf pflanzlicher Basis erreichen, so ist dieses Umsatzpotenzial möglich. Aber das sind unterm Strich so einige Wenns. Im Endeffekt gilt es jetzt zu beweisen, dass es nicht bloß ein Anfangsinteresse gegeben hat, das vielleicht nachlässt. Nein, sondern zu zeigen, dass der McPlant für viele Verbraucher eine dauerhafte Alternative ist. Und kein Produkt, das nur ein kurzlebiges Interesse hervorgerufen hat.

Insofern sollten Investoren die 215 Mio. US-Dollar an potenziellem Umsatz für den US-Markt ernst nehmen. Aber bei Beyond Meat auch schauen, ob das Interesse an dem alternativen Burger so hoch bleibt. Gelingt das, so ist das eine Partnerschaft, die durchaus ein Neubewertung bei der Aktie ermöglichen kann.

