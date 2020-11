McPhy Energy: Das reicht noch nicht!

Die McPhy Energy-Aktie konnte auch in der vergangenen Woche ihren nach dem Tief vom 28. Oktober bei 19,50 Euro begonnenen Anstieg weiter fortsetzen. Dabei gelang es den Bullen, einen Anstieg über das am 17. Juli bei 32,15 Euro ausgebildete Hoch zu vollziehen. In der Spitze konnte der Kurs am Freitag bis auf 33,15 Euro ansteigen.

