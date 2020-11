McPhy Energy: Neue Woche, neue Hochs?

Die McPhy Energy-Aktie konnte in der vergangenen Woche am Dienstag auf ein neues Allzeithoch bei 36,70 Euro vordringen. Damit setzte der Wert zunächst seinen nach dem Tief vom 28. Oktober bei 19,50 Euro gestarteten Anstieg weiter fort. Im Anschluss an das neue Allzeithoch kam es jedoch zu starken Gewinnmitnahmen. Sie ließen den Kurs bis zum Mittwoch auf ein Tief bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung