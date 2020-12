McPhy Energy: Diese Marken werden jetzt wichtig!

Die McPhy Energy-Aktie startete am vergangenen Montag mit einem neuen Allzeithoch bei 37,35 Euro sehr erfolgreich in die neue Woche. Es konnte am Dienstag noch einmal erreicht, aber nicht weiter verbessert werden. Anschließend nahmen die Anleger ihre Gewinne mit. Der Kurs fiel zurück und es entwickelte sich ein neuer Abwärtstrend, der bis zum Freitag nicht gebrochen werden konnte.

