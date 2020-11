McPhy Energy: Daraus könnte etwas werden

In der ersten Hälfte des Oktobers konnte die McPhy Energy-Aktie in der Spitze bis auf 27,75 Euro vordringen und damit auch das Hoch vom 3. September bei 27,60 Euro leicht überwinden. Anschließend fiel der Kurs aber wieder zurück. Er unterschritt dabei auch seinen 50-Tagedurchschnitt und drehte erst am am 28. Oktober auf einem Tief bei 19,50 Euro.

