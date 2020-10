Am 25. September bildete die Aktie der McPhy Energy bei 20,15 Euro ein Tief aus. Von diesem aus vollzog der Kurs in den letzten Tagen wieder einen erneuten Anstieg. Der 50-Tagedurchschnitt konnte rasch überwunden werden und bis zum Freitag stieg der Wert auf ein Hoch bei 26,55 Euro an.

Damit steht die Aktie kurz davor, das Hoch vom 3. September



