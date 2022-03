McPhy Energy-Aktie: Ein wildes Auf und Ab

Am Montag hatte die McPhy-Energy-Aktie in einer ähnlich dynamischen Bewegung den 50-Tagedurchschnitt bei 17,30 Euro erreicht. Gestern konnte der gleitende Durchschnitt zunächst überwunden werden. Doch im Anschluss an ein Hoch bei 17,82 Euro gaben die Notierungen kräftig nach und fielen bis zum Abend auf 14,60 Euro zurück.

McPhy Energy-Aktie: Diese Marken sollten Sie nun im Auge behalten

