McPhy Energy-Aktie – Das kann nur schief gehen!

Ziemlich beeindruckend! Sowohl der Kursverlauf als auch die Aussichten für das französiche Unternehmen McPhy Energy. Das “Wasserstoff-Unternehmen” bietet sowohl Elektrolyseure als auch Speicher für Wasserstoff an sowie eine Palette an entsprechenden Energie-Lösungen für die Industrie und den Transportsektor an. Derzeit wird sowohl in Frankreich, Deutschland und Italien produziert – der erzielte Umsatz wird dabei hauptsächlich in Frankreich sowie Europa gewonnen. Ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



