McPhy Energy-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Nach einer Umsatzwarnung und einer Herabstufung durch die Privatbank Berenberg kam es bei der Aktie des französischen Energieunternehmens McPhy Energy in den letzten Tagen zu starken Verlusten. In der vergangenen Woche büßte das Papier mehr als 25 Prozent seines Wertes ein und testete die 20,00-Euro-Marke. Dieser Test scheint jedoch erfolgreich zu verlaufen, da es für die Aktie zum Auftakt in die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung