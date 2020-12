McPhy Energy Aktie: Konsolidierung überm Juli-Hoch!

McPhy Energy Aktie: Technisch wirkt das Wertpapier sehr stark. Erst kürzlich konnten die Bullen neue Höchststände realisieren, indem das Juli-Hoch überschritten wurde. In den jüngsten Handelswochen konsolidiert der Anteilschein in einer kleinen Range über der 32,45 Euro Marke. Hier sollte es durchaus möglich sein, dass McPhy einen erneuten Anlauf in Richtung 42,36 und 48,48 Euro unternimmt. Um das Chartbild kurzfristig nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung