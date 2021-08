McPhy Energy-Aktie: Jetzt einsteigen?

Die McPhy Energy-Aktie hat in den letzten Monaten sehr viel Kapital vernichtet. Seit Mitte Januar befindet sich das Papier in einem Abwärtstrend, der in dieser Woche zum Rückfall auf ein neues 12-Monats-Tief bei 14,86 Euro führte. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die Abschläge gegenüber dem Januar-Hoch auf über 64 Prozent. Immerhin konnten die Anleger ein nachhaltiges Absinken unter die charttechnische Unterstützung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung