McPhy Energy Aktie: Diese Marken rücken nun in den Fokus!

McPhy Energy Aktie: Mit dem Durchbrechen der Marke von rund 28,00 Euro wurde eine größere Hürde genommen. Jetzt steht lediglich noch der Bereich um 32,45 Euro im Weg. Allerdings dürfte, so wie der Chart aussieht, in Kürze auch dieser Widerstand aufgelöst werden. Auf der Oberseite kommt für McPhy Energy die Marke von 38,57 und 42,36 Euro in den Fokus. Aber auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung