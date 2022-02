McMakler wächst kräftig - kein Zeitdruck bei Börsengang

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Immobilienvermittler McMakler hat im zweiten Coronajahr weiter zugelegt. "Der Lockdown bis weit ins Frühjahr 2021 hat dazu geführt, dass weniger Immobilien auf den Markt kamen", sagte Firmenchef Felix Jahn der Deutschen Presse-Agentur. McMakler sei trotzdem stark gewachsen und habe zum Jahreswechsel 450 fest angestellte Makler beschäftigt, 150 mehr als ein Jahr zuvor.

Im vergangenen Jahr vermittelte McMakler rund 6000 Wohnungen und Häuser, rund 30 Prozent mehr als 2020. Der Umsatz stieg um 70 Prozent auf gut 92 Millionen Euro. McMakler habe aufgrund hoher Investitionen in seine Makler sowie in die Technologieplattform 2021 höhere Verluste in Kauf genommen, sagte Gründer Jahn. Im Vorjahr hatten unterm Strich Einbußen von 19 Millionen Euro gestanden.

Bei einem möglichen Börsengang lässt sich McMakler unterdessen Zeit. "Ich rechne nicht damit, dass wir dieses Jahr an die Börse gehen", sagte Jahn. Es gebe viele andere Themen auf der Agenda, um das Wachstum voranzutreiben wie die Ausbildung der eigenen festangestellten Makler oder Investitionen in die Technologie hinter dem Start-up. Man schaue sich aber die Option eines Börsengangs an und könne diesen Schritt später gehen.

Über einen Börsengang von McMakler wird schon länger spekuliert. Das 2015 gegründete Start-up hatte im Januar bei einer Finanzierungsrunde den schottischen Investor Baillie Gifford als Partner gewonnen und wurde dabei mit rund 800 Millionen Euro bewertet. Schon länger beteiligt ist der US-Investor Warburg Pincus.

Das Geschäftsmodell von McMakler verzahnt angestellte Makler mit einer Technologie-Plattform. Die Firma verspricht schnelle, digitale Lösungen beim Immobilienkauf und -verkauf. Über die Vermarktungs- und Analyseplattform führt McMakler jährlich mehr als 10 000 Immobilienbewertungen durch. Die eigenen Makler vor Ort werden von etwa 600 Experten in Berlin unterstützt. Das Start-up, das in Deutschland, Österreich und Frankreich aktiv ist, wirbt mit digitalen Prozessen und innovativen Instrumenten. "3D-Besichtigungen sind in Corona-Zeiten gefragt", sagte Jahn./als/DP/zb