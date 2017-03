McKinsey-Event für Young Professionals: Neue Perspektiven in der Unternehmensberatung

Berlin (ots) - "Perspektivwechsel 2017": IndividuelleEntwicklungsmöglichkeiten für Quereinsteiger bei McKinsey -Zweitägiger Workshop in Berlin inklusive Karrierecoaching und Zeitzum Netzwerken - Einblick in die BeratungspraxisOb IT-Manager, Vertriebsprofi oder M&A-Anwältin: HerausragendeYoung Professionals auf der Suche nach neuen Karrieremöglichkeitensind beim Recruiting-Event "Perspektivwechsel" von McKinsey & Companyin Berlin genau richtig. Am 19. und 20. Mai geben erfahrene BeraterEinblick in ihre Berufspraxis und informieren über Einstiegs- undEntwicklungsmöglichkeiten in der Topmanagementberatung. Der Workshoprichtet sich an exzellente Berufstätige aller Branchen und Funktionenmit zwei bis sieben Jahren Berufserfahrung sowie an Doktoranden.Bewerben können sich Interessierte bis zum 10. April unterwww.perspektivwechsel.mckinsey.de.Bei "Perspektivwechsel" stehen für zwei Tage die individuellenEntwicklungsmöglichkeiten der Teilnehmer im Mittelpunkt. In Workshopsund Trainingseinheiten erfahren sie, wie sie ihre Stärken gezielt inder Topmanagementberatung einsetzen können. Berater, die selbst alsQuereinsteiger bei McKinsey angefangen haben, berichten, wie sie dankihrer Fachexpertise und Erfahrung wichtige Impulse bei der Beratungihrer Klienten setzen. Gleichzeitig erfahren die Teilnehmer ganzkonkret, welche Karrieremöglichkeiten es für sie bei McKinsey gibt.Verschiedene Einsatzgebiete wie die Finanz- oder die Energiebranche,den Strategiebereich oder die Marketing & Sales-Beratung lernen siein intensiven Arbeitsgruppen kennen.Neben den inhaltlichen Programmpunkten steht der Austauschuntereinander im Vordergrund. Für die Young Professionals bietet sichhier die Möglichkeit, das persönliche Netzwerk zu erweitern und sichvon spannenden Persönlichkeiten inspirieren zu lassen.Die Bewerbungsunterlagen sollten einen tabellarischen Lebenslauf,Kopien sämtlicher Zeugnisse (Abitur, Vordiplom und Diplom bzw.Bachelor und Master) sowie Referenzen, Praktika und andereaußeruniversitäre Aktivitäten einschließen.Weitere Informationen zum Young-Professional-Event"Perspektivwechsel" sind auf www.perspektivwechsel.mckinsey.de undbei Dennis Stöckicht unter perspektivwechsel@mckinsey.com, Tel. 0221208 7188 erhältlich.Über McKinseyMcKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führendeUnternehmens-beratung für das Topmanagement. 27 der 30 DAX-Konzernezählen aktuell zu den Klienten. In Deutschland und Österreich istMcKinsey mit Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt amMain, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien aktiv, weltweit mitüber 120 Büros in mehr als 60 Ländern.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Mirona Kraljic, Telefon 030 8845-2152,E-Mail: Mirona_Kraljic@mckinsey.comwww.mckinsey.de/medienAlle Pressemitteilungen im Abo auf Twitter: @McKinsey_deOriginal-Content von: McKinsey & Company, übermittelt durch news aktuell