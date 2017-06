McKinsey-Analyse: Grenzübergreifender Onlinehandel wächst auf eine Billion US-Dollar

Düsseldorf (ots) - 2020 ein Fünftel des E-Commerce-Umsatzes ausgrenzübergreifendem Onlinehandel - Markt wächst jährlich mit 25% -Express-Lieferungen besonders nachgefragtDer Markt für grenzübergreifenden Onlinehandel wächst derzeitjährlich mit 25%. Im Jahr 2020 wird mit "cross-border e-commerce"voraussichtlich eine Billion US-Dollar weltweit umgesetzt.Konsumenten aus Deutschland bestellen vor allem dann im Ausland, wennein Produkt besser verfügbar ist, der Preis niedriger oder dieAuswahl größer. Das sind Ergebnisse einer neuen Marktanalyse vonMcKinsey & Company. Hierfür wurden mehr als 1.800 Händler undHersteller in Deutschland, China, USA, Großbritannien, Brasilien undSingapur befragt.Onlinehändler machen mit ihrem Auslandsgeschäft bereits heutesignifikanten Umsatz: Bei großen Onlinehändlern liegt der Anteil bei15%, kleine und mittlere Onlinehändler sowie Multichannel-Händlerkommen auf einen Anteil von durchschnittlich rund 10%. Dergrenzübergreifende Handel im Internet wird vor allem durch denVersand von Kosmetika, Elektronikartikeln und Mode bestimmt. "Aberauch Anbieter von Haushaltswaren, Büroartikeln oder Lebensmittelnprofitieren erheblich vom Onlineeinkauf im Ausland", erklärt ThomasNetzer, Seniorpartner und Experte für Postdienste und Logistik beiMcKinsey. 71% der Onlinehändler erwarten, dass sie in Zukunft nochmehr Umsatz mit dem Verkauf ins Ausland machen werden. NebenOnlinehändlern bemerken insbesondere Hersteller in ihren eigenenWebshops eine stark steigende Nachfrage aus anderen Ländern: Derinternationale Umsatzanteil wächst bei ihnen um 30% schneller als beiHändlern. "Grenzüberschreitender Online-Verkauf ermöglicht es denHerstellern, von nur einem Produktionsstandort aus ihreMarkenprodukte direkt an Verbraucher in aller Welt zu vermarkten,ohne auf lokale Zwischenhändler angewiesen zu sein", sagt ExperteNetzer.Markt für Express-Lieferungen blüht internationalEin Profiteur des internationalen Online-Handels ist neben demklassischen Paketmarkt auch der für Express-Sendungen. Bereits 120Millionen Express-Lieferungen, also Sendungen mit garantierterZustellung am nächsten Tag, werden weltweit pro Jahr anPrivatpersonen ins Ausland verschickt. Das Wachstumspotenzial istenorm, große E-Commerce-Spieler haben ihren Umsatz von 2013 auf 2016verdoppelt. Auch kleinere Neueinsteiger auf dem Markt haben ihrenUmsatz innerhalb weniger Jahre vervielfacht und sind teilweise zusignifikanter Größe aufgestiegen. "Expressanbieter müssen ihreSendungsgrößen, ihre Preise, ihren Vertrieb und ihre Verträge an dieneuen Onlinehändler und Hersteller anpassen", erklärt LudwigHausmann, Experte für Postdienste und Logistik bei McKinsey.Der grenzübergreifende Onlinehandel und die damit einhergehendeVerlagerung von B2B (Geschäftskundengeschäft) zu B2C (Lieferungen anPrivatpersonen) bietet einerseits viel Potenzial für Wachstum,andererseits verändert er den Markt massiv: Start-ups und neueSpieler wie Mittelsmänner (Paketsammelstellen) bedrohen das Geschäftder großen Logistikunternehmen, erhöhen den Preisdruck und verwässerndie Wahrnehmung der Logistik-Marken.Netzer: "Das E-Commerce-Geschäft erfordert einen Spagat von denExpress-Dienstleistern. Auf der einen Seite müssen sie mit einem,verglichen zu traditionellem B2B-Geschäft, erheblichen Preisdruckzurechtkommen. Auf der anderen Seite treiben auch die Verbraucher dieKosten - gerade bei geringeren Zustelldichten auf dem Land sowiesteigendenden Qualitätsanforderungen und Serviceerwartungen." DieKunden erwarteten heute einfache Rücksendeoptionen, wählbareZustellzeitfenster und einen rund um die Uhr erreichbarenKundendienst.HintergrundMcKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führendeUnternehmensberatung für das Topmanagement. 27 der 30 DAX-Konzernezählen zu den Klienten. In Deutschland und Österreich ist McKinseymit Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main,Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien aktiv.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Adriana Clemens, Telefon 0211 136-4503,E-Mail: adriana_clemens@mckinsey.comwww.mckinsey.de/medienAlle Pressemitteilungen im Abo auf Twitter: @McKinsey_deOriginal-Content von: McKinsey & Company, übermittelt durch news aktuell